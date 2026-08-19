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    MARIBOR

    Stanovalci na Studenški ulici v Mariboru opozarjajo na nočni hrup in dirkanje, na občini jim menda svetujejo selitev

    Opozarjajo na težave, ki jih po njihovih navedbah doživljajo predvsem ponoči in zgodaj zjutraj. Ob stanovanjskem bloku so moteči zvoki vozil, glasna glasba, trobljenje in poki predelanih izpušnih sistemov, pravijo.
    Območje naj bi postalo nočno 'dirkališče'. Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
    Območje naj bi postalo nočno 'dirkališče'. Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
    G. P.
     19. 8. 2026 | 20:45
     19. 8. 2026 | 21:14
    5:34
    A+A-

    Po opisu, ki ga je medijem poslala prebivalka večstanovanjskega objekta na Studenški ulici 107 v Mariboru, so nočne razmere počasi postale nevzdržne. Po njenih navedbah stanovalci že več let opozarjajo na težave z nočnim hrupom v neposredni bližini svojih domov. Ob njihovem bloku je bencinski servis MOL na Ulici heroja Šercerja 60. Čeprav je bil servis v preteklosti odprt 24 ur na dan, je danes zaradi manjšega prometa zaprt med 23. in 5. uro, vendar naj bi se težave po navedbah stanovalcev nadaljevale.

    »Ponoči dirkata beemveja, zjutraj se začne znova«

    Stanovalka v pismu opisuje vrsto zvokov, ki naj bi jih bilo mogoče slišati predvsem na vzhodni strani bloka. Med njimi našteva zvočne signale za vzvratno vožnjo vozil, ki prihajajo na območje bencinskega servisa, trobljenje, glasno glasbo iz vozil in druge spremljajoče zvoke. Posebej izpostavlja čas med približno 22. in 23.30, ko naj bi po cesti vozila dva beemveja s predelanimi izpušnimi sistemi, zaradi česar nočni mir kalijo močni poki. Toda težava naj se po njenih besedah ne bi končala,  ko odbije polnoč. Prav nasprotno – povečan hrup naj bi se ponovno začel že pred peto uro zjutraj in prebivalcem preprečeval kakovosten spanec. »Želimo predvsem možnost mirnega spanja med 22.00 in 6.00 uro,« piše.

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    Omenjajo tudi alkohol v zgodnjih jutranjih urah

    Stanovalce dodatno skrbi dogajanje v bifeju ob bencinski črpalki. Po informacijah, ki jih imajo prebivalci, naj bi bilo mogoče tam že okoli 5. ure zjutraj uživati alkoholne pijače. Stanovalka meni, da je takšna možnost v neposredni bližini stanovanjskega objekta problematična, saj bi lahko povzročala dodaten hrup in motnje v času, ko bi morali stanovalci počivati.

    Vse to so seveda navedbe stanovalcev, zato smo pri pristojnih preverili, kakšen je dejanski obratovalni režim lokala in ali je prodaja oziroma uživanje alkoholnih pijač v tem času dovoljena. Prebivalci so se za pomoč večkrat obrnili na predsednika Mestne četrti Studenci Mateja Vodopivca, ki je obenem kandidat za župana Mestne občine Maribor.

    Po navedbah stanovalke jim je Vodopivec odgovoril, da sam ni zaznal večjih motenj. Območje naj bi obiskal ponoči, vendar naj takrat ne bi zaznal hrupa v takšnem obsegu, kot ga opisujejo stanovalci. Prav to je za občanko problematično. »Kot prebivalka, ki na tej lokaciji živi vsak dan, imam drugačno izkušnjo,« je zapisala.

    Vodopivec je v povezavi z drugim dogodkom na tem območju sicer javno govoril o tem, da se zaveda, da je Ulica heroja Šercerja središče nočnega dogajanja in tako rekoč dirkališče. Stanovalka zato opozarja na po njenem mnenju nasprotujoči si oceni razmer.

    Prebivalci potrebujejo mir za osnovni počitek, a jih pristojni ignorirajo. FOTO: Unsplash
    Prebivalci potrebujejo mir za osnovni počitek, a jih pristojni ignorirajo. FOTO: Unsplash

    Kaj je s protihrupno ograjo? Občina pravi, da naj se »pač preselijo«

    Ena od njihovih zahtev je tudi ureditev protihrupne zaščite. Ob cesti je po navedbah stanovalke protihrupna ograja, vendar naj bi bil prav del ob njihovem bloku brez nje. Vodopivec naj bi jim pojasnil, da ima pri tem »zvezane roke«. Stanovalce zanima predvsem, kdo je dejansko pristojen za postavitev oziroma podaljšanje protihrupne ograje in zakaj njihovega dela območja ni mogoče ustrezno zaščititi. Za pomoč so se obrnili tudi na Mestno občino Maribor. Od pristojnega oddelka so po njihovih navedbah prejeli odgovor, da je ena od možnosti – selitev. »Menimo, da bi morali prebivalci v svojem domu uživati osnovno pravico do nočnega počitka in zdravega življenjskega okolja,« piše stanovalka.

    Težava naj bi bila tudi večja tovorna vozila

    Pismo opozarja še na eno težavo. Ob bencinskem servisu oziroma ob stanovanjskem bloku naj bi na zaprti cesti parkirala večja tovorna vozila. Tudi ta problem po mnenju prebivalcev ni ustrezno rešen. Ker gre za resne navedbe, smo za pojasnila zaprosili Mateja Vodopivca, Mestno občino Maribor oziroma pristojne službe, upravljavca oziroma ponudnika na območju bencinskega servisa in Policijsko upravo Maribor.

    Vodopivca smo vprašali, ali se strinja z navedbami stanovalcev o nočnem hrupu, kdaj je območje obiskal ponoči in kaj je takrat ugotovil, kako razume njihove očitke ter kaj lahko kot predsednik mestne četrti oziroma kandidat za župana konkretno stori. Mestno občino Maribor smo vprašali, kdo je pristojen za protihrupno ograjo, zakaj ta ni postavljena tudi ob stanovanjskem objektu na Studenški 107, ali so bile na območju opravljene meritve hrupa, koliko prijav so prejeli in kaj konkretno pomeni odgovor stanovalcem, da je ena od možnosti »selitev«. Od upravljavca območja smo želeli izvedeti tudi, kakšen je uradni obratovalni čas bencinskega servisa in bifeja, ali je okoli 5. ure zjutraj dovoljena prodaja oziroma uživanje alkohola ter ali so bili zaradi hrupa že deležni pritožb. Policijo smo zaprosili za podatke o morebitnih intervencijah in prijavah zaradi hrupa, dirkanja, predelanih izpušnih sistemov oziroma drugih kršitev na tem območju.

    Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

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