    RAZVAJAMO BRALCE

    Velika nagradna igra Slovenskih Novic: podarjamo 500 evrov vrednostnih bonov za gorivo

    Na Slovenskih novicah vam podarjamo 5 x 100 € vrednostnih bonov za gorivo! Zapeljite se tja, kamor vas vodi srce, ne glede na to, ali je to kraj vaših spominov ali nova destinacija, ki šele čaka, da jo odkrijete.
    Promo Slovenske novice
     23. 10. 2025 | 07:00
     23. 10. 2025 | 10:50
    1:46
    Se spomnite svojega prvega avtomobila? Tistega poletja, ko ste se s prijatelji odpravili na morje, ali pa družinskih izletov, ko je bil vsak kilometer nova pustolovščina? Te poti niso bile le kilometri – bile so zgodbe, ki jih piše življenje.

    Izpolnite spodnji obrazec, sodelujte v nagradni igri in osvojite vrednostni bon za gorivo.

    Zgodbe, ki jih piše življenje. Gorivo za nove spomine

    Potovanja z avtomobili niso le premiki od točke do točke. So drobni trenutki vmes – ko se ustaviš na čudoviti razgledni točki, ko veter diši po poletju ali ko na zadnjem sedežu nekdo zadrema, medtem ko se cesta vije naprej. So tisti kratki postanki za kavo, spontani ovinki mimo načrtovane poti in tihi pogovori, ki trajajo še dolgo po tem, ko se vrneš domov. Na takšnih poteh se ne zbirajo le kilometri, ampak spomini – pristni, iskreni, polni življenja. To so tiste zgodbe, ki jih piše življenje – poti, ki nas povezujejo, spreminjajo in nam vedno znova pokažejo, da je pot včasih pomembnejša od cilja.

    Vsaka pot je zgodba. Nekatere so zapisane v spominih, druge še čakajo, da jih napišeš. Zdaj imaš priložnost, da naslednjo ustvariš z našo pomočjo.

    Slovenske novice vam želijo veliko sreče pri žrebu!

    12:24
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    V PRIPORU

    Mislil, da prišel na zmenek v park v Celju, a sta ga brutalno pretepla in s posnetkom izsiljevala (FOTO)

    Storilci, ki so se na družbenih omrežjih predstavljali za mlada dekleta, so fizično obračunali z moškim, s katerim so navezali stike.
    23. 10. 2025 | 12:24
    12:21
    Razno
    DELOINDOM

    Zamašen odtok? Krive so te vsakdanje navade, ki jih počnemo vsi

    Prhanje, ko stojite v vodi do gležnjev, ni prijetno. Z rednim čiščenjem sifona preprečite počasno odtekanje in neprijetne vonjave v kopalnici.
    23. 10. 2025 | 12:21
    12:17
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    MODA

    Mesec italijanske mode

    Mesec italijanske mode se vrača – v znamenju italijanske elegance, tradicije in sodobne estetike.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:17
    12:16
    Lifestyle  |  Astro
    NAPOVEDUJE POSLABŠANJE

    Nostradamus napovedal krvavo katastrofo, konec leta 2025 bo srhljiv

    Kdaj pa je že napovedal kaj lepega?
    23. 10. 2025 | 12:16
    12:09
    Novice  |  Slovenija
    SLOVO

    Verniki zaviti v črnino, poslovil se je še en znani duhovnik (FOTO)

    Anton Horvat je bil najstarejši salezijanec.
    23. 10. 2025 | 12:09
    12:02
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02

    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Organizacija

    Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Industrija

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    21. 10. 2025 | 15:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
    22. 10. 2025 | 10:48
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    To so lahko razlogi za bolečine v hrbtenici

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
    Novice  |  Slovenija
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    23. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    22. 10. 2025 | 08:09
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

    Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    20. 10. 2025 | 08:54
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Varno na poti do športnih ciljev

    Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    3. 10. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    20. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    20. 10. 2025 | 12:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
    21. 10. 2025 | 09:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prehrana

    Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    22. 10. 2025 | 13:14
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    21. 10. 2025 | 12:00
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    23. 10. 2025 | 09:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TRAJNOST

    Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    15. 10. 2025 | 12:15
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Čist zrak

    Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

    Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
