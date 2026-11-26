Četrtkovo jutro je številne prebivalce Slovenije prebudilo v pravo zimsko pravljico. Čeprav je sneženje do nižin povzročilo nemalo sivih las voznikom v jutranji prometni konici, pa pogled skozi okno mnogim riše nasmeh na obraz. Naše uredništvo so že v zgodnjih jutranjih urah preplavila navdušena sporočila in fotografije zasnežene pokrajine iz vseh koncev države.

Med prvimi se nam je oglasil bralec Zvonimir, ki je ganjeno delil svoje občutke ob pogledu na pobeljeno prestolnico: »Kako je pa lepo zunaj!« Navdušenja ne skrivajo niti na Gorenjskem, kjer je snežna odeja nekoliko debelejša. Bralka Tinca je z nami delila čudovito jutranjo fotografijo vrta ter zapisala: »Pri nas je prava zimska idila! Otroci že komaj čakajo, da po šoli naredijo snežaka.« Podobno vzdušje vlada tudi drugod – bralec Matej iz okolice Celja nam je sporočil, da je narava čez noč dobila čisto novo, čarobno podobo, ki že diši po praznikih: »Vse je tako tiho, čisto in pravljično,« je zapisal.

Tinca je z nami delila čudovito jutranjo fotografijo. FOTO: Bralka Tinca

Nad zimsko preobrazbo je ganjena tudi bralka Jelka z vzhodnega obrobja Ljubljane, ki nam je poslala fotografijo zasneženih vej: »Drevesa so kot iz pravljice, človeku kar zaigra srce.«

Izjema ni niti samo središče prestolnice, kjer bodo jutri tudi uradno otvorili praznično sezono s prižigom lučk ob 17. uri.

Snežna odeja je, kot se spodobi, odela tudi višje ležečo Kranjsko Goro, a kdaj se začne smučarska sezona, še ni znano. Lansko leto so se smučarji po tamkajšnjih strminah lahko spuščali že od 29. novembra.

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Zimske službe na terenu že od zore

Medtem ko mnogi uživajo v zimski idili, pa imajo vzdrževalci cest polne roke dela, saj so se ekipe na teren odpravile precej pred jutranjo prometno konico. Že ob 5. uri zjutraj so bile zimske službe na cestah in intenzivno izvajale preventivno soljenje. Pri tem opozarjajo na pomembno tehnično podrobnost: dež, ki je padal pred začetkom sneženja, na vozišču redči solno raztopino in zmanjšuje njeno učinkovitost, ob močnejših padavinah pa lahko sol celo v celoti izpere.

Očistite avto, v primeru zastoja ustvarite reševalni pas

Z izvirnim, a jasnim sporočilom so se danes oglasili tudi na Policijski upravi Kranj, kjer so voznike pozdravili z besedami: »Dobro jutro, Gorenjska. Pa ga imamo. Sneg do nižin.« Da bi v prometu vse potekalo varno, so voznikom nanizali nekaj ključnih napotkov.

Pred odhodom: V roke vzemite metlico in strgalo ter temeljito očistite stekla in sneg z avtomobila. Vozniki kombijev in tovornjakov morajo obvezno preveriti, da na strehah nimajo ledenih plošč. Policisti dodajajo, da morajo biti brisalci brezhibni, zimske gume pa so tako ali tako obvezne že od 15. novembra. »Pa prej od doma, ejga,« so še hudomušno pripisali.

Med vožnjo: Luči morajo goreti tako spredaj kot zadaj, hitrost in varnostno razdaljo pa je treba prilagoditi razmeram na cesti. V primeru zastoja ne pozabite na reševalni pas.

Prepovedi za tovorni promet: Policija posebej opozarja, da je v zimskih razmerah na vseh cestah – z izjemo avtocest in hitrih cest – prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopniki, vozila, ki prevažajo nevarno blago, ter vozila izrednih prevozov.

Kranjski policisti so svoj poziv sklenili spodbudno: če bodo vozniki upoštevali vse navedeno, si ob prihodu na cilj vsekakor zaslužijo jabolko, rogljiček in toplo kavo.

Sneg bo moker, do petka bodo padavine ponehale

Po podatkih meteorologov bo sicer meja sneženja marsikje ostala v nižinah, največ snega – od pet do deset centimetrov – pa bo zapadlo na severu in severozahodu države, drugod večinoma do pet centimetrov. Zaradi razmeroma toplih tal bo sneg moker in se bo sproti posedal, na nadmorski višini med 500 in 1000 metri pa obstaja nevarnost poledice. Do petkovega jutra bodo padavine večinoma ponehale, ob koncu tedna pa bo v notranjosti prevladovalo oblačno vreme, medtem ko bodo na Primorskem ob burji že uživali v sončnih žarkih.