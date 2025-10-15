  • Delo d.o.o.
BREZ DLAKE NA JEZIKU

Po hudi diagnozi Violeta Tomić popenila: »To me čisto raz***di!«
Takšni klici so po njenih besedah vdor v trenutno zelo ranljivo zasebnost.

Bulvar  |  Zanimivosti
HODI ŽE TRI LETA

Ni bil zadovoljen z življenjem, pa je natovoril osla in zdaj pešači proti Indiji (FOTO)

Francoza, ki vzbuja pozornost, kjer koli se pojavi, so srečali v okolici Makarske.
15. 10. 2025 | 16:01
Bulvar  |  Domači trači
ŠMINKA IN SEKIRCA

Znano, katera znana Slovenka bo nadomestila Heleno Blagne (VIDEO)

Rebeka Dremelj je sledilcem razkrila novo soigralko.
15. 10. 2025 | 15:18
Bulvar  |  Tuji trači
ŽELELA JE BITI TAM

Meghan Markle se je na velik dogodek povabila kar sama

Pred nedavnim se je brez moža mudila v Parizu.
15. 10. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Suzy
NEODKRITI DIAMANT

Zamejska komičarka Irene Pahor: Uživam v zabavanju ljudi (Suzy)

V svojem nastopu se je obregnila ob jezikovne zagate, ki se pojavijo, ko pride 'zamejc' v Ljubljano.
15. 10. 2025 | 13:00
Bulvar  |  Domači trači
NOVA LJUBEZEN

Tako se je na novico o tem, da ima Saša novega, odzval njen bivši Miha Hercog (VIDEO)

To reakcijo morate videti ...
15. 10. 2025 | 12:30
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Glasbeni svet žaluje, umrl je D'Angelo

Bil je nedvomno vizionar, ki je med klasične zvoke soula, funka, gospela, R&B-ja in jazza vključeval tudi hip hop občutljivost.
15. 10. 2025 | 11:30
Bulvar  |  Domači trači
VESELA NOVICA

Potem ko so jo v trgovini ujeli z vplivnim Slovencem, se nam je oglasila Saša Lendero

Nova ljubezen?
15. 10. 2025 | 10:02
Bulvar  |  Suzy
USPEŠNA LEPOTICA

Tjaša Kokalj Jerala: V Toskani je njeno srce (Suzy)

Vplivnica in ena naših najuspešnejših lepotic, Tjaša Kokalj Jerala, prisega na odkrivanje lepot opevane italijanske pokrajine.
Tomaž Mihelič15. 10. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Tuji trači
SPREMEMBE

Zaradi moškega in to ne Beckhama! Zato si je Victoria odstranila prsne vsadke

Njeno priznanje je mnoge presenetilo.
15. 10. 2025 | 09:00
Bulvar  |  Domači trači
ROŽNATA OBLEKA

Ste videli, v kakšni opravi je poslanka Eva Irgl prišla v državni zbor? (FOTO)

Takšne je pa nismo vajeni ...
15. 10. 2025 | 07:41
Bulvar  |  Glasba in film
SNEMANJE PREKINILA NESREČA

Reka luči v novi preobleki: legendarna pesem zažarela kot živahna polka

Ansambel Unikat letos praznuje 25 let glasbenega ustvarjanja, uspešnico Reka ljubezni so predelali po svoje.
15. 10. 2025 | 07:10
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Violeta Tomić: popolna preobrazna in nov začetek (Suzy)

Z disciplino in kombinacijo uradne in alternativne medicine jo od maja naprej čakajo lepši časi, junija sreča in pomemben nov začetek.
Mateja Blažič15. 10. 2025 | 06:25
Bulvar  |  Zanimivosti
IZ GARAŽE NA CESTO

Najstnik predelal moped v avtodom in z njim prevozil 20.000 kilometrov

Nemški najstnik izkoristil luknjo v zakonu in z vozniško za skuter vozil po Evropi. Dva meseca sta z očetom vsako prosto minuto preživela v domači garaži.
15. 10. 2025 | 05:20
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Drama v šovu, jokala tako Viki kot Sandi: »Blage veze nimaš, kaj pomeni ...«

Sandi povedal, da vedno najprej zadovolji sebe.
14. 10. 2025 | 21:26
Bulvar  |  Suzy
BLIŽNJI SO SLUTILI

Nicole Kidman in Keith Urban: ločitev kot strela z jasnega (Suzy)

Sedaj že nekdanja zakonca s koreninami iz dežele tam spodaj sta se spoznala januarja 2005.
14. 10. 2025 | 21:00
Bulvar  |  Domači trači
V ZAKULISJU

Ne boste verjeli, v čem je voditeljica oddaje Svet na Kanalu A stopila v studio

Na posnetku, ki ga je objavila, samozavestno stopa v studio, oblečena v ...
14. 10. 2025 | 20:44
Bulvar  |  Domači trači
SLOVO

Umrl je legendarni slovenski humorist

Poslovil se je Franc Šeligo, dolgoletni član skupine Klapovühi in ustvarjalec lika babice Trezike.
14. 10. 2025 | 18:57
Bulvar  |  Tuji trači
KOMPLIMENT S PRIDRŽKOM

Erdogan zaradi kajenja podražil Melonijevo, vmešal se je tudi Macron (VIDEO)

»Izgledate odlično. Ampak ...« je turški predsednik dejal italijanski premierki.
14. 10. 2025 | 18:16
Bulvar  |  Zanimivosti
VEČ VRST TVEGANJA

To bizarno vadbo mnogi kujejo v zvezde, a škoduje zdravju

Kvadrobika je najnovejša telovadna smernica.
14. 10. 2025 | 17:15
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)

Če bi jo ustvarjalci oddaje povabili ponovno, bi jih zavrnila.
14. 10. 2025 | 16:20
Bulvar  |  Suzy
ZMAGOVALEC MASTERCHEFA

Luka Pangos: Bila je ljubezen na prvi pogled (Suzy)

S Sarah sta si želela imeti čisto svojega psa
14. 10. 2025 | 14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NAPREDEK

Velik korak Brada Pitta: Ines de Ramon je res srečnica

Brad Pitt in Ines de Ramon sta začela živeti skupaj.
14. 10. 2025 | 13:25
