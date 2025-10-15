Nazaj na Slovenske novice
Delo
Slovenske novice
Delo in dom
Ona
Ona plus
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Novice
Bulvar
Lifestyle
Šport
Bralci
Zabava
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Prijava
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Novice
Slovenija
Svet
Kronika
Kmetijske novice
Kolumne
Nedeljske novice
Karikatura
Bulvar
Domači trači
Tuji trači
Glasba in film
Zanimivosti
Šokkast
Suzy
Lifestyle
Astro
Aktivni in zdravi
Polet
Stil
Izlet
Svetovalnica
Praznično
Poletje s SN
Šport
Tekme
Odmevi
Športni trači
Bralci
Zabava
Križanke
Sudoku
Dober dan!
Hitre povezave
Moje naročnine
Naročila
BREZ DLAKE NA JEZIKU
Po hudi diagnozi Violeta Tomić popenila: »To me čisto raz***di!«
Takšni klici so po njenih besedah vdor v trenutno zelo ranljivo zasebnost.
Bulvar
|
Zanimivosti
HODI ŽE TRI LETA
Ni bil zadovoljen z življenjem, pa je natovoril osla in zdaj pešači proti Indiji (FOTO)
Francoza, ki vzbuja pozornost, kjer koli se pojavi, so srečali v okolici Makarske.
15. 10. 2025
| 16:01
Bulvar
|
Domači trači
ŠMINKA IN SEKIRCA
Znano, katera znana Slovenka bo nadomestila Heleno Blagne (VIDEO)
Rebeka Dremelj je sledilcem razkrila novo soigralko.
15. 10. 2025
| 15:18
Bulvar
|
Tuji trači
ŽELELA JE BITI TAM
Meghan Markle se je na velik dogodek povabila kar sama
Pred nedavnim se je brez moža mudila v Parizu.
15. 10. 2025
| 13:25
Bulvar
|
Suzy
NEODKRITI DIAMANT
Zamejska komičarka Irene Pahor: Uživam v zabavanju ljudi (Suzy)
V svojem nastopu se je obregnila ob jezikovne zagate, ki se pojavijo, ko pride 'zamejc' v Ljubljano.
15. 10. 2025
| 13:00
Bulvar
|
Domači trači
NOVA LJUBEZEN
Tako se je na novico o tem, da ima Saša novega, odzval njen bivši Miha Hercog (VIDEO)
To reakcijo morate videti ...
15. 10. 2025
| 12:30
Bulvar
|
Glasba in film
SLOVO
Glasbeni svet žaluje, umrl je D'Angelo
Bil je nedvomno vizionar, ki je med klasične zvoke soula, funka, gospela, R&B-ja in jazza vključeval tudi hip hop občutljivost.
15. 10. 2025
| 11:30
Bulvar
|
Domači trači
VESELA NOVICA
Potem ko so jo v trgovini ujeli z vplivnim Slovencem, se nam je oglasila Saša Lendero
Nova ljubezen?
15. 10. 2025
| 10:02
Bulvar
|
Suzy
USPEŠNA LEPOTICA
Tjaša Kokalj Jerala: V Toskani je njeno srce (Suzy)
Vplivnica in ena naših najuspešnejših lepotic, Tjaša Kokalj Jerala, prisega na odkrivanje lepot opevane italijanske pokrajine.
Tomaž Mihelič
15. 10. 2025
| 09:00
Bulvar
|
Tuji trači
SPREMEMBE
Zaradi moškega in to ne Beckhama! Zato si je Victoria odstranila prsne vsadke
Njeno priznanje je mnoge presenetilo.
15. 10. 2025
| 09:00
Bulvar
|
Domači trači
ROŽNATA OBLEKA
Ste videli, v kakšni opravi je poslanka Eva Irgl prišla v državni zbor? (FOTO)
Takšne je pa nismo vajeni ...
15. 10. 2025
| 07:41
Bulvar
|
Glasba in film
SNEMANJE PREKINILA NESREČA
Reka luči v novi preobleki: legendarna pesem zažarela kot živahna polka
Ansambel Unikat letos praznuje 25 let glasbenega ustvarjanja, uspešnico Reka ljubezni so predelali po svoje.
15. 10. 2025
| 07:10
Bulvar
|
Suzy
ZNANI V ZVEZDAH
Violeta Tomić: popolna preobrazna in nov začetek (Suzy)
Z disciplino in kombinacijo uradne in alternativne medicine jo od maja naprej čakajo lepši časi, junija sreča in pomemben nov začetek.
Mateja Blažič
15. 10. 2025
| 06:25
Bulvar
|
Zanimivosti
IZ GARAŽE NA CESTO
Najstnik predelal moped v avtodom in z njim prevozil 20.000 kilometrov
Nemški najstnik izkoristil luknjo v zakonu in z vozniško za skuter vozil po Evropi. Dva meseca sta z očetom vsako prosto minuto preživela v domači garaži.
15. 10. 2025
| 05:20
Bulvar
|
Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED
Drama v šovu, jokala tako Viki kot Sandi: »Blage veze nimaš, kaj pomeni ...«
Sandi povedal, da vedno najprej zadovolji sebe.
14. 10. 2025
| 21:26
Bulvar
|
Suzy
BLIŽNJI SO SLUTILI
Nicole Kidman in Keith Urban: ločitev kot strela z jasnega (Suzy)
Sedaj že nekdanja zakonca s koreninami iz dežele tam spodaj sta se spoznala januarja 2005.
14. 10. 2025
| 21:00
Bulvar
|
Domači trači
V ZAKULISJU
Ne boste verjeli, v čem je voditeljica oddaje Svet na Kanalu A stopila v studio
Na posnetku, ki ga je objavila, samozavestno stopa v studio, oblečena v ...
14. 10. 2025
| 20:44
Bulvar
|
Domači trači
SLOVO
Umrl je legendarni slovenski humorist
Poslovil se je Franc Šeligo, dolgoletni član skupine Klapovühi in ustvarjalec lika babice Trezike.
14. 10. 2025
| 18:57
Bulvar
|
Tuji trači
KOMPLIMENT S PRIDRŽKOM
Erdogan zaradi kajenja podražil Melonijevo, vmešal se je tudi Macron (VIDEO)
»Izgledate odlično. Ampak ...« je turški predsednik dejal italijanski premierki.
14. 10. 2025
| 18:16
Bulvar
|
Zanimivosti
VEČ VRST TVEGANJA
To bizarno vadbo mnogi kujejo v zvezde, a škoduje zdravju
Kvadrobika je najnovejša telovadna smernica.
14. 10. 2025
| 17:15
Bulvar
|
Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED
Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)
Če bi jo ustvarjalci oddaje povabili ponovno, bi jih zavrnila.
14. 10. 2025
| 16:20
Bulvar
|
Suzy
ZMAGOVALEC MASTERCHEFA
Luka Pangos: Bila je ljubezen na prvi pogled (Suzy)
S Sarah sta si želela imeti čisto svojega psa
14. 10. 2025
| 14:25
Bulvar
|
Tuji trači
NAPREDEK
Velik korak Brada Pitta: Ines de Ramon je res srečnica
Brad Pitt in Ines de Ramon sta začela živeti skupaj.
14. 10. 2025
| 13:25
Starejše novice
Tiskane izdaje v digitalni obliki
Digitalizirane tiskane izdaje Slovenskih novic (PDF) s prilogami.
Preveri pakete
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.
Delite z nami svojo zgodbo na varen način.
Pošljite nam zgodbo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
Spremljajte nas
Prijavite se na e-novice
Prijava na novice
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnosti
Pogoji uporabe
Piškotki