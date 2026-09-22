Se pri Stožicah zaradi Modrijanov obeta prometni kolaps? Mediji dobili posebna navodila

Priprave v Stožicah so že v polnem teku. Tehnične ekipe postavljajo oder in urejajo vse potrebno za dva večera, ki bosta za Modrijane predstavljala vrhunec njihove dosedanje poti. Ansambel deluje že več kot četrt stoletja, Noč Modrijanov pa je zrasla v projekt izjemnih razsežnosti. V dveh večerih naj bi se v dvorani zvrstilo približno 1000 nastopajočih, program pa bo oba dneva skoraj enak. Vrata dvorane se bodo odprla ob 17. uri, koncert pa se bo začel ob 19. uri. Organizatorji zato obiskovalce pozivajo, naj nikar ne računajo na prihod tik pred začetkom. Ob tako velikem številu ljudi lahko že zastoji na cestah, iskanje parkirišča ali prihod do vhoda pomenijo precejšnjo zamudo.

Modrijani pripravljajo enega največjih spektaklov doslej. FOTO: A

Z avtom do Stožic? Organizatorji to odsvetujejo

Posebno opozorilo velja prav prometu. Parkirišča neposredno ob Stožicah bodo predvidoma hitro zapolnjena, zato organizatorji obiskovalcem priporočajo uporabo javnega prevoza. Za obiskovalce bo na voljo brezplačen prevoz z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa tri ure pred začetkom prireditve in tudi po njenem zaključku. Za brezplačno vožnjo bo veljala vstopnica za dogodek oziroma posebna QR-koda, ki jo bodo obiskovalci našli na spletnih in družbenih omrežjih Modrijanov. Tistim, ki se bodo v Ljubljano vendarle pripeljali z avtomobilom, svetujejo parkiranje nekoliko dlje od dvorane. Med možnostmi omenjajo parkirno hišo Center Stožice, parkirišča na Kranjčevi, pri Žalah in Novih Žalah, pri Ekonomski fakulteti in Fakulteti za družbene vede ter pri Modrem kvadratu, WTC-ju in Dunajskih kristalih. Sporočilo obiskovalcem je jasno: od doma se odpravite dovolj zgodaj in si pot do dvorane načrtujte vnaprej.

Modrijani so tudi to poletje na številnih koncertih in veselicah FOTO: Arhiv Ansambla

Stroga pravila tudi za medije

O razsežnostih projekta pričajo tudi posebna navodila, ki jih je organizacijska ekipa poslala medijem. Med samo prireditvijo snemanje programa v dvorani ne bo dovoljeno, uradne videoposnetke in fotografije pa bo medijem posredovala ekipa Noči Modrijanov. Izjave bo mogoče snemati pred prireditvijo in po njej, Modrijani pa bodo oba večera po koncu za kratek čas na voljo za izjave na glavnem odru. Organizatorji so ob tem posebej opozorili, da brezžični mikrofoni in Wi-Fi mikrofonske povezave niso dovoljeni. Vsi mikrofoni bodo morali biti s kamero povezani s kablom, spoštovanje teh pravil pa bodo v dvorani nadzirale posebne rediteljske ekipe. Medijem bo na voljo tudi posebna medijska soba za delo in snemanje izjav.

Posebna navodila veljajo tudi za medije. FOTO: arhiv

Življenjski projekt Modrijanov tik pred uresničitvijo

Dva razprodana večera, več kot 20.000 obiskovalcev, približno 1000 nastopajočih in zahtevna organizacija prometa ter produkcije kažejo, da ne gre za običajen koncert. Za Modrijane bo Noč Modrijanov 2026 eden največjih, če ne kar največji projekt v njihovi dosedanji karieri. Po več kot 25 letih nastopanja bodo tako v nekaj dneh doživeli enega svojih največjih glasbenih trenutkov. Za obiskovalce pa velja preprosto opozorilo: če želijo biti ob 19. uri na svojih mestih, naj v četrtek in petek prihod v Stožice načrtujejo precej prej kot običajno.