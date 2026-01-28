  • Delo d.o.o.
KMETIJA ZA ODRASLE

(18+) To so vroči posnetki La Toye in Arturja izpred 15 let brez cenzure

Kmetija kot film za odrasle? Vroči posnetki La Toye in Arturja, ko sta bila tekmovalca v Kmetiji.
La Toya in Artur leta 2009 v šovu Kmetija. FOTO: Zaslonski Posnetek

La Toya in Artur leta 2009 v šovu Kmetija. FOTO: Zaslonski Posnetek

LA Toya danes. FOTO: Zaslonski Posnetek

LA Toya danes. FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

La Toya in Artur leta 2009 v šovu Kmetija. FOTO: Zaslonski Posnetek
LA Toya danes. FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 28. 1. 2026 | 12:22
 28. 1. 2026 | 12:39
2:10
A+A-

Kmetija je pred približno 15 leti postregla z eno najbolj »vročih« in najbolj komentiranih zgodb pri nas in v njenem središču je bila La Toya. Prav tam je našla tudi svojega zdaj že nekdanjega moža, Arturja Šterna, zdaj pa se po vseh teh letih vrača v šov, ki ji je življenje obrnil na glavo. 

FOTO: Zaslonski Posnetek
FOTO: Zaslonski Posnetek

Ustvarjalci resničnostnega šova Kmetija so izbrskali stare posnetke, na katerih sta se La Toya in Artur brez vsakršne cenzure predajala ljubezenskim dražljajem. Oba gola in nasmejana do ušes sta bila videti kot popoln par. Ko so te dni vprašali La Toyo, kakšen odnos sta imela na Kmetiji z Arturjem, je presenetila z mirnejšim, skoraj spravljivim opisom. Dejala je: »Midva z Arturjem sva se bolj razumela, štekala, postala prijatelja. On ni bil zame.« 

(Posnetek si lahko ogledate tukaj):

A dovolj je, da zavrtimo posnetke iz takratne sezone, ko je bilo jasno, da se ji po mislih podi le ena stvar. »Preveč stvari imam v glavi, sem zaljubljena.«

LA Toya danes. FOTO: Zaslonski Posnetek
LA Toya danes. FOTO: Zaslonski Posnetek

Vroči in bolj intimni prizori, ki so sledili, so bili za marsikoga vse prej kot kmečko delo. Se pa zdaj ob njeni vrnitvi samo od sebe ponuja vprašanje, ali bo zdaj starejša in modrejša La Toya v Kmetiji ostala pri delu in taktiki ali pa bo v istem okolju, kjer je nekoč pustila srce, spet dovolila, da jo odnese.

Ikonična sezona Kmetija slavnih (celebrity različica Kmetije) na POP TV je bila na sporedu leta 2009. Že takrat so jo napovedali kot prvo sezono, kjer se »na kmetiji potijo slavni«, med deseterico pa sta bili tudi La Toya in Artur Štern.

Zasedba je bila »narejena« za šov: med tekmovalci so bili npr. Goran Breščanski, La Toya, Maja Prašnikar, Artur Štern, Fredi Miler, Suzana Jakšič, Marijan Novina, Salome, Miki Bubulj in Alenka Sivka.

V živo sta se v finalu pomerila Artur in Goran Breščanski, zmagal je slednji.

Kmetija, resničnostni šov, La Toya, Artur Štern
14:07
Bulvar | Tuji trači
DOVOLJ IMA

Kralj Karel Kate Middleton postavil pred dejstvo: »Vsi moramo enkrat odrasti.«

Čeprav bi lahko kraljeva zahteva vnesla v njen zakon nemir, monarh upe polaga vanjo.
28. 1. 2026 | 14:07
13:48
Novice | Kronika | Doma
KAJ SE DOGAJA?

Poostrena policijska akcija v Ljubljani zaradi ropa! Ustavljajo vse avtomobile in odpirajo prtljažnike

V Ljubljani so menda oropali varnostnika. Policisti ustavljajo avtomobile in preverjajo prtljažnike.
28. 1. 2026 | 13:48
13:24
Novice | Svet
VIRUS NIPAH

Zaradi smrtonosnega virusa nekatere države že poostrile varnostne ukrepe na letališčih

Obstaja velik potencial, da virus sproži epidemijo, ocenjujejo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.
28. 1. 2026 | 13:24
13:12
Novice | Slovenija
TELEVIZIJSKO SOOČENJE

Nika Kovač proti Anžetu Logarju: »Ljudje so všečkali burgerje, dobili pa politično stranko«

Oba sogovornika sta v razgreti razpravi ponovila svoja stališča, odločitev o morebitnih kršitvah pa prepuščata presoji Računskega sodišča.
Kaja Grozina, 28. 1. 2026 | 13:12
13:00
Premium
Bulvar | Suzy
OBOŽUJE HRIBE

Lea Mederal Gams: v hribe tudi z vozičkom (Suzy)

V veselem planinskem vzdušju na Slavkovem domu pri Ljubljani je avtorica predstavila svojo drugo knjigo, s katero vabi v gore mamice z vozički in malčki, družine in tiste, ki ne zmorejo zahtevnejših podvigov.
28. 1. 2026 | 13:00
12:37
Novice | Slovenija
DISKRIMINACIJA

V trgovini v središču Ljubljane doživel šok: incident pred očmi drugih strank, kupec se je čutil ponižan

Temnopolti posameznik trdi, da ga je v eni izmed trgovin v centru Ljubljane varnostnik veliko strožje nadzoroval, ga potisnil in še kaj.
28. 1. 2026 | 12:37

PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
