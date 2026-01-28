(18+) To so vroči posnetki La Toye in Arturja izpred 15 let brez cenzure

Kmetija je pred približno 15 leti postregla z eno najbolj »vročih« in najbolj komentiranih zgodb pri nas in v njenem središču je bila La Toya. Prav tam je našla tudi svojega zdaj že nekdanjega moža, Arturja Šterna, zdaj pa se po vseh teh letih vrača v šov, ki ji je življenje obrnil na glavo.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Ustvarjalci resničnostnega šova Kmetija so izbrskali stare posnetke, na katerih sta se La Toya in Artur brez vsakršne cenzure predajala ljubezenskim dražljajem. Oba gola in nasmejana do ušes sta bila videti kot popoln par. Ko so te dni vprašali La Toyo, kakšen odnos sta imela na Kmetiji z Arturjem, je presenetila z mirnejšim, skoraj spravljivim opisom. Dejala je: »Midva z Arturjem sva se bolj razumela, štekala, postala prijatelja. On ni bil zame.«

(Posnetek si lahko ogledate tukaj):

A dovolj je, da zavrtimo posnetke iz takratne sezone, ko je bilo jasno, da se ji po mislih podi le ena stvar. »Preveč stvari imam v glavi, sem zaljubljena.«

LA Toya danes. FOTO: Zaslonski Posnetek

Vroči in bolj intimni prizori, ki so sledili, so bili za marsikoga vse prej kot kmečko delo. Se pa zdaj ob njeni vrnitvi samo od sebe ponuja vprašanje, ali bo zdaj starejša in modrejša La Toya v Kmetiji ostala pri delu in taktiki ali pa bo v istem okolju, kjer je nekoč pustila srce, spet dovolila, da jo odnese.