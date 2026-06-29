Slovenski glasbenik razneženo: »Naj kar traja in traja«

Danes je za glasbenika Mikija Vlahoviča prav poseben dan. Z ženo Petro namreč praznujeta 30. obletnico poroke, ob tej priložnosti pa je na družbenem omrežju Instagram objavil ganljivo ljubezensko posvetilo. »Na današnji dan se je začela moja najlepša življenjska zgodba, ki že traja in traja kar 30 čudovitih let. Dodal bi le: naj kar traja in traja,« je zapisal Miki.

Njuna ljubezenska zgodba traja že tri desetletja. V zakonu sta si ustvarila družino, danes pa sta ponosna starša sina Marka in hčerke Tie ter že uživata tudi v vlogi dedka in babice.

Da je Miki po duši velik romantik, je dokazal že na začetku letošnjega leta, ko je svoji življenjski sopotnici podaril prav posebno glasbeno darilo. Predstavil je prenovljeno različico skladbe Ali boš še verjela, ki jo je prvič zapel pred 30 leti kot član skupine Victory. »Začutil sem, da si pesem zasluži novo življenje. Novo zvočno podobo – takšno, kot je danes najina ljubezen: zrela, topla, a še vedno živa,« je takrat povedal glasbenik.

Skladba nosi tudi posebno osebno zgodbo. Besedilo je napisala Karmen Stavec, melodijo Martin Štibernik, Miki pa se še danes spominja, kako je pesem iz Avstrije poslal Petri na avdiokaseti z osebnim posvetilom kot rojstnodnevno presenečenje. Danes ima pesem zanj še globlji pomen. Kot pravi, pripoveduje o vsem, kar sta z ženo skupaj ustvarila v treh desetletjih – o lepih in težkih trenutkih, predvsem pa o spoštovanju, predanosti in hvaležnosti. »Govori o vsem, kar sva skupaj zgradila, in o tem, da sva po 30 letih še vedno skupaj,« poudarja Miki.

Po današnji objavi je jasno, da se njuna ljubezenska zgodba nadaljuje z enako toplino kot pred tremi desetletji – glasbenik pa si ob jubileju želi le eno: da bi trajala še dolgo.