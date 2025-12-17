30 let Pop TV: bi na starih fotografijah še znali prepoznati te znane obraze? (FOTO)

Ob 30-letnici POP TV se ne spominjamo le oddaj, prelomnih zgodb in velikih televizijskih trenutkov, temveč tudi obrazov, ki so skozi leta postali stalnica slovenskih dnevnih sob. Voditelji in novinarji, ki so soustvarjali zaupanje gledalcev in postali sinonim za verodostojno poročanje, so ob svojih začetkih seveda izgledali nekoliko drugače. Bi jih prepoznali?

Skozi leta so se prvotni ekipi 24UR pridružili številni obrazi, ki jih danes bolj prepoznamo po drugih vlogah. Med njimi je tudi Nataša Pirc Musar, današnja predsednica republike, ki je v preteklosti soustvarjala informativni program kot voditeljica 24UR. Oddajo je vodila s Sandijem Salkičem in legendarnim Matjažem Tankom, ki kljub temu, da ga med ni že več kot 12 let, pri marsikaterem gledalcu ostaja prva misel, ko pomisli na oddajo.

Tudi naša sedanja predsednica Nataša Pirc Musar je nekoč sedela za pultom najbolj znane informativne oddaje. FOTO: Pop Tv

Kasneje je ob Tanku osrednji voditeljski stolček zasedla Petra Kerčmar, ki je na POP TV prišla skupaj z Urošem Slakom, sprva kot del ekipe oddaje Trenja. Ob Tanku je vodila tudi Tamara Vonta, vse od leta 2001 pa do 2007. Od jeseni 2004 se je Petri za pultom pridružil Edi Pucer, ki je prej oddajo soustvarjal kot novinar. Tako Petro kot Edija spremljamo še danes, le da nista več redni voditeljski tandem - Edi običajno vodi skupaj z nič manj izkušeno Darjo Zgonc, medtem ko Petra sodeluje z Janijem Muhičem. Jani je osrednjo informativno oddajo pričel voditi po odhodu Matjaža Tanka v pokoj, že prej pa je ustvarjal večerno oddajo in bil tudi prvi voditelj 24ur Zvečer.