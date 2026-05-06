VSE NAJBOLJŠE

90 let navdihujočega življenja praznuje Bernarda Jeklin, prva dama slovenskega ženskega novinarstva (FOTO)

Dolga leta je bila novinarka in urednica, največji pečat pa je pustila z revijama Jana in Lady, ki ju je pomagala dvigniti v izjemno brane publikacije. Je pionirka na področju tabloidnega novinarstva, ki je vedno znala prepoznati, kaj zanima bralce, in jim točno to tudi ponuditi.
Bernarda Jeklin, novinarka in dolgoletna urednica Jane, leta 2016. FOTO: Jože Suhadolnik 
G. P.
 6. 5. 2026 | 14:43
 6. 5. 2026 | 15:22
3:02
A+A-

Bernarda Jeklin se je rodila leta 1936, v času, ko je bilo novinarstvo pretežno moški poklic. A  skozi njeno barvito življenje ji z odločnostjo je uspelo prebiti številne meje in sčasoma postati ena najvplivnejših žensk v slovenskem medijskem prostoru. Dolgo je delovala pri reviji Jana, kjer je kot novinarka in kasneje urednica soustvarjala vsebine, ki so povezovale družbene teme, osebne zgodbe in aktualno dogajanje. Pravi preboj pa je dosegla z revijo Lady, ki jo je s svojim jasnim občutkom za bralca, poudarkom na življenjskih zgodbah znanih Slovencev ter dostopnim, a neposrednim slogom pisanja pomagala oblikovati v eno najbolj branih revij v Sloveniji.

Bernarda Jeklin

Iz sogovornikov je vedno znala izvleči iskrene, pogosto zelo osebne izpovedi, pri tem pa ohraniti ravnotežje med senzacionalizmom in človeško noto. Njeno delo je bistveno vplivalo na to, kako danes razumemo popularno novinarstvo pri nas.

Bernarda Jeklin in hčerka, v Ljubljani, leta 2010. FOTO: Voranc Vogel
Danes ji navdih daje istrska obala

Čeprav je velik del življenja preživela v Ljubljani, je svoje Koseze že pred leti zamenjala za Obalo. Živi v oskrbovanem domu, za kar se je odločila sama - menda zaradi pomanjkanja discipline pri vsakdanjem življenju, in ker ji strukturirano okolje ustreza, se je pošalila. Mirno življenje v Istri, z razgledom na morje in okoliške griče ji daje točno to, česar si želi, je pred dvema letoma povedala za Ona Plus.

»Res mi je žal, da ni sonca, razgled v obe smeri je navdihujoč. Dovolj mi je, da sedim in gledam ali na sever ali na jug, na jugu so vinski griči, razgled je prijazen, a razgled na sever je bolj imeniten,« je nekoč povedala Bernarda Jeklin.

Njen dan je tretji maj

Legendarna urednica je začetek meseca obeležila neverjetni 90. rojstni dan, ob morju in, upamo da še vedno s svojim ljubljenim mačkom, daleč od nekdanjega hektičnega medijskega sveta. Čeprav priznava, da včasih še vedno pogreša dobre sogovornike, še vedno tu pa tam ostaja prisotna kot ostra in brezkompromisna komentatorka družbenega dogajanja. Tudi iz doma za starejše še vedno spremlja politiko in javno življenje ter svoje mnenje izraža brez olepševanja.

»Moški nikoli ne osvojijo mene, jaz osvojim njih«

V svojih zapisih je večkrat kritična do slovenske družbe, politike in medijev, pri čemer ne skriva razočaranja nad stanjem v državi. Celo priznala je, da ji »gredo Slovenci na živce«, saj jo moti splošna miselnost in razvoj družbe. Prav ta neposrednost, ki jo je zaznamovala že v času uredniške kariere, bo za vedno ostal njen zaščitni znak. Vse najboljše, Bernarda!

15:45
Bulvar  |  Domači trači
TOKRAT NI ŠOKIRAL – TEMVEČ GANIL

Damjan Murko pokazal srce in razkril skrivnost ljubezni, ki traja skoraj dve desetletji (FOTO)

Za bleščicami slave se skriva velika ljubezen.
6. 5. 2026 | 15:45
15:30
Novice  |  Slovenija
ŽE VAJENI

V Cerknem že od zjutraj dolge vrste, vpisuje nova zdravnica: »Zdravnikov je premalo, se pač prilagodimo, ni druge«(FOTO)

V Zdravstveni postaji Cerkno se je danes že zgodaj zjutraj zbrala dolga vrsta ljudi. Ob 15. uri so pričeli vpisovanje k novi zdravnici družinske medicine. Gre za težko pričakovan trenutek po upokojitvi dosedanjega zdravnika, zaradi česar je veliko pacientov ostalo brez izbranega osebnega zdravnika.
6. 5. 2026 | 15:30
15:15
Bulvar  |  Zanimivosti
IMAJO VEČ TEORIJ

Zanimiva študija: mestne ptice se bolj bojijo žensk

Znanstveniki so opazili nenavaden pojav pri 37 vrstah.
6. 5. 2026 | 15:15
15:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TIHOTAPLJENJE

Hrvaška policija po smrti štirih migrantov ob meji s Slovenijo išče tihotapca

Žalostna zgodba o človeški brezčutnosti, štirje migranti naj bi se zadušili?
6. 5. 2026 | 15:11
15:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04

Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
