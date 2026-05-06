90 let navdihujočega življenja praznuje Bernarda Jeklin, prva dama slovenskega ženskega novinarstva (FOTO)

Bernarda Jeklin se je rodila leta 1936, v času, ko je bilo novinarstvo pretežno moški poklic. A skozi njeno barvito življenje ji z odločnostjo je uspelo prebiti številne meje in sčasoma postati ena najvplivnejših žensk v slovenskem medijskem prostoru. Dolgo je delovala pri reviji Jana, kjer je kot novinarka in kasneje urednica soustvarjala vsebine, ki so povezovale družbene teme, osebne zgodbe in aktualno dogajanje. Pravi preboj pa je dosegla z revijo Lady, ki jo je s svojim jasnim občutkom za bralca, poudarkom na življenjskih zgodbah znanih Slovencev ter dostopnim, a neposrednim slogom pisanja pomagala oblikovati v eno najbolj branih revij v Sloveniji.

Iz sogovornikov je vedno znala izvleči iskrene, pogosto zelo osebne izpovedi, pri tem pa ohraniti ravnotežje med senzacionalizmom in človeško noto. Njeno delo je bistveno vplivalo na to, kako danes razumemo popularno novinarstvo pri nas.

Bernarda Jeklin in hčerka, v Ljubljani, leta 2010. FOTO: Voranc Vogel

Danes ji navdih daje istrska obala

Čeprav je velik del življenja preživela v Ljubljani, je svoje Koseze že pred leti zamenjala za Obalo. Živi v oskrbovanem domu, za kar se je odločila sama - menda zaradi pomanjkanja discipline pri vsakdanjem življenju, in ker ji strukturirano okolje ustreza, se je pošalila. Mirno življenje v Istri, z razgledom na morje in okoliške griče ji daje točno to, česar si želi, je pred dvema letoma povedala za Ona Plus.

»Res mi je žal, da ni sonca, razgled v obe smeri je navdihujoč. Dovolj mi je, da sedim in gledam ali na sever ali na jug, na jugu so vinski griči, razgled je prijazen, a razgled na sever je bolj imeniten,« je nekoč povedala Bernarda Jeklin.

Njen dan je tretji maj

Legendarna urednica je začetek meseca obeležila neverjetni 90. rojstni dan, ob morju in, upamo da še vedno s svojim ljubljenim mačkom, daleč od nekdanjega hektičnega medijskega sveta. Čeprav priznava, da včasih še vedno pogreša dobre sogovornike, še vedno tu pa tam ostaja prisotna kot ostra in brezkompromisna komentatorka družbenega dogajanja. Tudi iz doma za starejše še vedno spremlja politiko in javno življenje ter svoje mnenje izraža brez olepševanja.

V svojih zapisih je večkrat kritična do slovenske družbe, politike in medijev, pri čemer ne skriva razočaranja nad stanjem v državi. Celo priznala je, da ji »gredo Slovenci na živce«, saj jo moti splošna miselnost in razvoj družbe. Prav ta neposrednost, ki jo je zaznamovala že v času uredniške kariere, bo za vedno ostal njen zaščitni znak. Vse najboljše, Bernarda!