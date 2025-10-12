Ali sploh veste, kdo je novopečena žena Jana Plestenjaka? (FOTO)

Kot smo včeraj ekskluzivno objavili, je naš priljubljeni pevec Jan Plestenjak večno zvestobo obljubil srčni izbranki, Mariborčanki Tadeji Majerič . Poročni obred je potekal v Škofji Loki, kjer je pevec preživel otroštvo, v ožjem krogu. Tadeja, sicer nekdanja igralka tenisa, je medtem na Instagramu že spremenila priimek.

Tadeja, še pred kratkim se je pisala Majerič, rojena 31. avgusta 1990 v Mariboru, je v slovenskem športnem prostoru poznana kot eno najbolj nadarjenih teniških igralk svoje generacije.

Profesionalno teniško pot je začela že kot najstnica. Leta 2005 je prvič nastopila na ITF turnirjih, kjer je skozi leta nizala uspehe. Na mednarodnem prizorišču je osvojila devet naslovov v posamični konkurenci in šest v dvojicah. Njena najvišja uvrstitev na svetovni lestvici WTA je bila 111. mesto, doseženo novembra 2013 – čas, ko je Tadeja veljala za eno najbolj perspektivnih evropskih igralk. Eden njenih bolj odmevnih rezultatov na WTA ravni je bil dosežek v Baku Cupu 2013, kjer je prišla do četrtfinala. Nastopala je tudi za slovensko reprezentanco v pokalu Fed Cup. V karieri je skupno zaslužila nekaj manj kot 285 tisoč ameriških dolarjev.

Njena kariera na ravni turnirjev se je v zadnjih letih postopno umirila, po letu 2016 je igrala manj, nazadnje pa je bila prisotna v manjšem številu tekmovanj (2017 in 2018).