A veste, kaj se dogaja z Edinom, ki je prvi zapustil šov Življenje na tehtnici? Poglejte te fotografije ...

Če spremljate šov Življenje na tehtnici, potem veste, da je bil Edin H. eden najbolj čustvenih tekmovalcev, a njegova pot se je končala prej, kot je pričakoval. V šov je vstopil kot najtežji tekmovalec, s približno 180 kilogrami, že v prvih dneh pa so se pokazale tudi zdravstvene težave in omejitve pri treningih. Zaradi tega so nekateri sotekmovalci menili, da ni dovolj motiviran, Edin pa je vztrajal, da daje vse od sebe.

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V oddaji je moral zaradi stiske posredovati tudi psiholog Nikolaj Mejaš. Edin je takrat priznal, da razmišlja o odhodu iz šova. Prelomni trenutek je prišel po poškodbi ahilove tetive. Med odločitvenim tehtanjem, ko bi morali tekmovalci izbirati med Saro in Sabino, se je Edin odločil, da bo prostovoljno zapustil šov. »Za moje zdravje gre … bi kar danes jaz zapustil šov. Nočem, da se mi še kaj pripeti,« je šokiral sotekmovalce. V šovu je izgubil devet kilogramov, ob odhodu pa je v čustvenem nagovoru povedal, da bo nadaljeval s treningi in jedilniki, ki sta jih pripravila trenerja.

Da je Edin mislil resno, je razkril za Top24Novice. Povedal je namreč, da je od takrat, ko je šov zapustil, do danes izgubil že lepo število odvečnih kilogramov. »Od začetka oddaje pa do danes sem izgubil 17,5 kilograma.« Kot je razvidno z njegovega Instagrama, Edin nadaljuje s treningi. Objavil je več fotografij iz fitnesa, poleg tega pa veliko tudi hodi. Po videnem mu uspe na posamezen dan prehoditi tudi več kot 13 kilometrov.