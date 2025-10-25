A veste, kdo je hčerka Cecilije iz šova Ljubezen po domače?

V sedmi sezoni resničnostnega šova Ljubezen po domače sodeluje tudi kandidatka Cecilija Shatz, ki se bori za srce in meša ljubezenske štrene na posestvu vrtnarja Mirka Kocjančiča. Cecilija sicer drugič sodeluje v šovu, prvič je vstopila z namenom, da osvoji srce Milana Podgornika, kar ji ni uspelo.

Mama in hči skupaj v šovu. FOTO: Pop TV

Takrat pa je bila v šovu Ljubezen po domače tudi njena hčerka Manja Šernek, ki je bila ena izmed kandidatk Davida Krulčiča. Iz šova pa je izstopila, saj je močno počilo, ker je David povzdignil glas. Dodajmo še, da se je Manja udeležila slovenske različice šova Kmetija v sezoni 2022. Prijavila se je tudi tudi v hrvaško verzijo šova Kmetija in je bila ena izmed tekmovalk v sezoni 2025.

»Ko sem bila majhna, smo bili brezdomci. Zaradi tega sem že od malih nog delala – nabirala sem školjke, jih barvala in prodajala turistom za nekaj kun, da sem si lahko kupila kruh,« je razkrila pred vstopom v šov. »Mami je vedno bila močna, iskrena in pristna in točno taka je tudi v šovu. Neke goreče borbe sicer ne opažam, ker to ni v njenem karakterju. Živi po načelu: privlači in ne lovi,« je pa je o mami nekoč razkrila za 24ur.com.