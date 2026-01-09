Abrahamovki Natalija in Katarina: zob časa jima ne pride do živega (FOTO)

Pevec Oto Pestner, ki je 4. januarja dopolnil 70 let, je prvi v vrsti znanih slovenskih kulturnikov in umetnikov, ki letos slavijo življenjski jubilej.

Legendarni Oto Pestner je praznoval 4. januarja. Foto: Marko Feist

Abrahama bo srečala igralka Katarina Čas, ki se je rodila 23. septembra 1976; več let je živela in delala v ZDA, kjer je med drugim zaigrala v kriminalni črni komediji Volk z Wall Streeta iz leta 2013, ki jo je režiral Martin Scorsese, dve leti kasneje pa v filmu Danny Collins režiserja Dana Fogelmana. V prvem je nastopila ob znanih igralcih Leonardu DiCapriu, Jonahu Hillu in Margot Robbie, v drugem pa z eno največjih zvezd v filmski umetnosti Alom Pacinom.

Letošnji abrahamovec je tudi DJ Umek. Foto: Jože Suhadolnik

Pionir elektronske glasbe DJ Umek s pravim imenom Uroš Umek bo okrogli jubilej, 50 let, praznoval 16. maja. Njegov prepoznavni slog združuje energične ritme, tehnično dovršenost in inovativne produkcijske prijeme, ki so mu prinesli mednarodno priznanje. Poleg produkcije je Umek znan po svojih energičnih nastopih na največjih svetovnih festivalih in klubih. Ustanovil je več založb, med katerimi izstopa 1605, ki velja za eno vodilnih tehno založb na svetu.

Abrahama bosta letos dočakali tudi gledališka in filmska igralka Maša Derganc, ki nastopa v filmih, na radiu in televiziji ter sinhronizira risanke, ter pevka Natalija Verboten, najbolj znana po skladbah Dva policaja, Zate na Triglav, Pravi kavboj in Ko te zagrabi. Prva bo praznovala 30. marca, druga 12. decembra.

Popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga je na svetu že skoraj 70 let, na poti pa 50. FOTO: osebni arhiv

Milena Zupančič bo praznovala konec leta. Foto: Ljubo Vukelič

Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let praznoval 26. februarja. Na silvestrovo je skupina nastopila v Kopru, kot je razvidno na njihovi spletni strani, pa bodo v tem letu nastopili še 7. februarja v Vitanjah, 13. februarja v Sežani, 7. marca pa na akustičnem koncertu v Cankarjevem domu.

Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič, ki je napisal in režiral več nagrajenih celovečernih in kratkih igranih filmov, bo svojo 60-letnico praznoval 20. septembra. Med številnimi nagradami, ki jih je prejel, so lev prihodnosti leta 2011 na filmskem festivalu v Benetkah za film Kruh in mleko, za film Odgrobadogroba je med drugim prejel glavni nagradi žirije na festivalih v Torinu in Cottbusu ter za film Šiška Deluxe nagrado občinstva na festivalu v Cottbusu.

Šestdeseti rojstni dan bo praznovala tudi gledališka in filmska igralka Lučka Počkaj, rojena 30. decembra 1966. Od leta 2003 je članica Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer je v zadnjih letih nastopila v gledaliških igrah Pet kraljev režiserke Livije Pandur in Druga priložnost Luke Marcena.

Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let slavil konec februarja. FOTO: Rock Radio

Svetovni popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga bo 70 let praznoval 19. maja. Z ženo Romano je nedavno izdal knjigo Brez voznega reda: Po stranskih poteh Evrope. Enak jubilej bo 19. decembra praznoval tudi igralec Pavle Ravnohrib, ki je sodeloval z radiem, igral v številnih filmih in imel glavno vlogo v televizijski nadaljevanki Prešeren, mlajši gledalci pa ga poznajo tudi kot dolgoletnega voditelja otroškega kviza Male sive celice.

Pred svojim 80. življenjskim jubilejem sta igralki Marijana Brecelj in Milena Zupančič. Prva bo v novo desetletje vstopila 8. junija, druga 18. decembra. Brecljeva je ustvarila več kot 100 gledaliških vlog v razponu od komičnega do tragičnega žanra, več kot 50 vlog v celovečernih filmih in televizijskih nadaljevankah, bogat opus pa je oblikovala tudi kot interpretinja radijskih iger. Med drugim je nastopila v televizijskih serijah Moji, tvoji, najini in Reka ljubezni.

Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič bo 60 let praznoval septembra. FOTO: Grega Kališnik

Milena Zupančič pa velja za eno najvidnejših osebnosti slovenskega in evropskega gledališča, radia, filma ter televizije. Združenje dramskih umetnikov Slovenije ji je lani namenilo igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo. V obrazložitvi nagrade Borštnikov prstan leta 1999 je Jernej Novak zapisal, da je rojena igralka: »Odprta je, dojemljiva, sposobna v sebi začutiti protislovja življenja, jih razumeti in jim dati podobo sočasnega boja.«