  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLAVLJENCI

Abrahamovki Natalija in Katarina: zob časa jima ne pride do živega (FOTO)

Letos okroglo obletnico slavi vrsta ustvarjalcev, tudi legendarna Milena Zupančič. Sedemdeseti rojstni dan je praznoval pevec Oto Pestner, 60 bo star Matjaž Jelen.
Časovi zob časa ne pride do živega. FOTO: Ana Gregorič

Časovi zob časa ne pride do živega. FOTO: Ana Gregorič

Legendarni Oto Pestner je praznoval 4. januarja. Foto: Marko Feist

Legendarni Oto Pestner je praznoval 4. januarja. Foto: Marko Feist

Letošnji abrahamovec je tudi DJ Umek. Foto: Jože Suhadolnik

Letošnji abrahamovec je tudi DJ Umek. Foto: Jože Suhadolnik

Popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga je na svetu že skoraj 70 let, na poti pa 50. FOTO: osebni arhiv

Popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga je na svetu že skoraj 70 let, na poti pa 50. FOTO: osebni arhiv

Milena Zupančič bo praznovala konec leta. Foto: Ljubo Vukelič

Milena Zupančič bo praznovala konec leta. Foto: Ljubo Vukelič

Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let slavil konec februarja. FOTO: Rock Radio

Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let slavil konec februarja. FOTO: Rock Radio

Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič bo 60 let praznoval septembra. FOTO: Grega Kališnik

Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič bo 60 let praznoval septembra. FOTO: Grega Kališnik

Časovi zob časa ne pride do živega. FOTO: Ana Gregorič
Legendarni Oto Pestner je praznoval 4. januarja. Foto: Marko Feist
Letošnji abrahamovec je tudi DJ Umek. Foto: Jože Suhadolnik
Popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga je na svetu že skoraj 70 let, na poti pa 50. FOTO: osebni arhiv
Milena Zupančič bo praznovala konec leta. Foto: Ljubo Vukelič
Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let slavil konec februarja. FOTO: Rock Radio
Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič bo 60 let praznoval septembra. FOTO: Grega Kališnik
STA
 9. 1. 2026 | 07:25
4:28
A+A-

Pevec Oto Pestner, ki je 4. januarja dopolnil 70 let, je prvi v vrsti znanih slovenskih kulturnikov in umetnikov, ki letos slavijo življenjski jubilej.

Legendarni Oto Pestner je praznoval 4. januarja. Foto: Marko Feist
Legendarni Oto Pestner je praznoval 4. januarja. Foto: Marko Feist

Abrahama bo srečala igralka Katarina Čas, ki se je rodila 23. septembra 1976; več let je živela in delala v ZDA, kjer je med drugim zaigrala v kriminalni črni komediji Volk z Wall Streeta iz leta 2013, ki jo je režiral Martin Scorsese, dve leti kasneje pa v filmu Danny Collins režiserja Dana Fogelmana. V prvem je nastopila ob znanih igralcih Leonardu DiCapriu, Jonahu Hillu in Margot Robbie, v drugem pa z eno največjih zvezd v filmski umetnosti Alom Pacinom.

Letošnji abrahamovec je tudi DJ Umek. Foto: Jože Suhadolnik
Letošnji abrahamovec je tudi DJ Umek. Foto: Jože Suhadolnik

Pionir elektronske glasbe DJ Umek s pravim imenom Uroš Umek bo okrogli jubilej, 50 let, praznoval 16. maja. Njegov prepoznavni slog združuje energične ritme, tehnično dovršenost in inovativne produkcijske prijeme, ki so mu prinesli mednarodno priznanje. Poleg produkcije je Umek znan po svojih energičnih nastopih na največjih svetovnih festivalih in klubih. Ustanovil je več založb, med katerimi izstopa 1605, ki velja za eno vodilnih tehno založb na svetu.

Abrahama bosta letos dočakali tudi gledališka in filmska igralka Maša Derganc, ki nastopa v filmih, na radiu in televiziji ter sinhronizira risanke, ter pevka Natalija Verboten, najbolj znana po skladbah Dva policaja, Zate na Triglav, Pravi kavboj in Ko te zagrabi. Prva bo praznovala 30. marca, druga 12. decembra.

Popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga je na svetu že skoraj 70 let, na poti pa 50. FOTO: osebni arhiv
Popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga je na svetu že skoraj 70 let, na poti pa 50. FOTO: osebni arhiv
Milena Zupančič bo praznovala konec leta. Foto: Ljubo Vukelič
Milena Zupančič bo praznovala konec leta. Foto: Ljubo Vukelič

Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let praznoval 26. februarja. Na silvestrovo je skupina nastopila v Kopru, kot je razvidno na njihovi spletni strani, pa bodo v tem letu nastopili še 7. februarja v Vitanjah, 13. februarja v Sežani, 7. marca pa na akustičnem koncertu v Cankarjevem domu.

Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič, ki je napisal in režiral več nagrajenih celovečernih in kratkih igranih filmov, bo svojo 60-letnico praznoval 20. septembra. Med številnimi nagradami, ki jih je prejel, so lev prihodnosti leta 2011 na filmskem festivalu v Benetkah za film Kruh in mleko, za film Odgrobadogroba je med drugim prejel glavni nagradi žirije na festivalih v Torinu in Cottbusu ter za film Šiška Deluxe nagrado občinstva na festivalu v Cottbusu.

Šestdeseti rojstni dan bo praznovala tudi gledališka in filmska igralka Lučka Počkaj, rojena 30. decembra 1966. Od leta 2003 je članica Slovenskega ljudskega gledališča Celje, kjer je v zadnjih letih nastopila v gledaliških igrah Pet kraljev režiserke Livije Pandur in Druga priložnost Luke Marcena.

Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let slavil konec februarja. FOTO: Rock Radio
Prepoznavni glas zasedbe Šank Rock Matjaž Jelen bo 60 let slavil konec februarja. FOTO: Rock Radio

Svetovni popotnik, novinar, pisec in fotograf Zvone Šeruga bo 70 let praznoval 19. maja. Z ženo Romano je nedavno izdal knjigo Brez voznega reda: Po stranskih poteh Evrope. Enak jubilej bo 19. decembra praznoval tudi igralec Pavle Ravnohrib, ki je sodeloval z radiem, igral v številnih filmih in imel glavno vlogo v televizijski nadaljevanki Prešeren, mlajši gledalci pa ga poznajo tudi kot dolgoletnega voditelja otroškega kviza Male sive celice.

Pred svojim 80. življenjskim jubilejem sta igralki Marijana Brecelj in Milena Zupančič. Prva bo v novo desetletje vstopila 8. junija, druga 18. decembra. Brecljeva je ustvarila več kot 100 gledaliških vlog v razponu od komičnega do tragičnega žanra, več kot 50 vlog v celovečernih filmih in televizijskih nadaljevankah, bogat opus pa je oblikovala tudi kot interpretinja radijskih iger. Med drugim je nastopila v televizijskih serijah Moji, tvoji, najini in Reka ljubezni.

Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič bo 60 let praznoval septembra. FOTO: Grega Kališnik
Režiser, scenarist in igralec Jan Cvitkovič bo 60 let praznoval septembra. FOTO: Grega Kališnik

Milena Zupančič pa velja za eno najvidnejših osebnosti slovenskega in evropskega gledališča, radia, filma ter televizije. Združenje dramskih umetnikov Slovenije ji je lani namenilo igralsko nagrado Marija Vera za življenjsko delo. V obrazložitvi nagrade Borštnikov prstan leta 1999 je Jernej Novak zapisal, da je rojena igralka: »Odprta je, dojemljiva, sposobna v sebi začutiti protislovja življenja, jih razumeti in jim dati podobo sočasnega boja.« 

Več iz teme

jubilejrojstni danKatarina ČasOto Pestner
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
JELKA GODEC

Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Jelka Godec se je odzvala na zadnje kadrovske spremembe na ortopediji UKC Ljubljana, medtem premier zaupa vodstvu UKC, da bo zagotovilo izvajanje programa ortopedije.
9. 1. 2026 | 09:15
09:10
Novice  |  Svet
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
9. 1. 2026 | 09:10
09:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Balkanci ropali po Obali

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.
9. 1. 2026 | 09:06
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Shana: Ali boste živeli svojo resnico? (Suzy)

Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma topila v svetlobi razumevanja.
9. 1. 2026 | 09:00
08:59
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Viralen trik za pse obnorel splet: poglejte, kaj lastniki po sprehodu počnejo doma

Preprost zimski trik za lastnike psov: kako s kuhinjskim pripomočkom hitro odstraniti sneg z dlake in se izogniti mokrim tlem doma.
9. 1. 2026 | 08:59
08:57
Lifestyle  |  Polet
POZOR, KIDANJE JE LAHKO NEVARNO

Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori.
Miroslav Cvjetičanin9. 1. 2026 | 08:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki