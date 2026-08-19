Aleksander Mežek o večni Mileni Zupančič: Pomagala mu je na prav poseben način (VIDEO)

Na Bohinjski Beli, kjer so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne igralke Milene Zupančič, smo ujeli tudi glasbenika Aleksandra Mežka. Ob slovesu se je spominjal predvsem ženske, s katero ga niso povezovali le umetnost in skupni projekti, temveč tudi pristno prijateljstvo. »Milena je čudovita ženska, to je ena stvar. Drugič, bila je izredno pomembna tudi meni osebno,« je povedal Mežek. Njuna vez se je še posebej utrdila pred približno dvajsetimi leti, ko je glasbenik ustvarjal projekt Žeronška kureta. Pri njem so sodelovali priznani slovenski igralci, med njimi tudi Zupančičeva.

Pomagala mu je najti pravo gorenjščino

Ker je Mežek velik del življenja preživel v tujini, je pri projektu potreboval nekoga, ki bi mu pomagal znova ujeti pristno gorenjsko govorico. In prav Milena je bila po njegovih besedah popolna izbira. »Potreboval sem pravo gorenjščino, se pravi nekoga, ki bi me spomnil. Glede na to, da sem bil toliko v tujini, mi je bilo pomembno, da me nekdo spomni in Milena je bila perfektna,« nam je zaupal. Zupančičeva je pri projektu sodelovala tudi kot interpretka besedila, saj je recitirala eno od pesmi na prvi izvedbi v Žirovnici. Njeno sodelovanje pri projektu potrjujejo tudi zapisi o albumu, na katerem so besedila poleg nje interpretirali še drugi priznani igralci.

»Ni treba veliko govoriti, pa si kar prijatelj«

Skupno delo je hitro preraslo v nekaj veliko bolj osebnega. Mežek in Zupančičeva sta v tistem obdobju veliko časa preživela skupaj na Bohinjski Beli, obiskala pa sta se tudi v Žirovnici. Prav ob zadnjem slovesu je glasbenik poudaril, kako naravno se je razvilo njuno prijateljstvo. »Zelo lepo sva se razumela. Včasih nekoga zelo hitro razumeš in ni potrebno, da veliko govoriš okoli sebe ali karkoli, ker na lepem si kar prijatelj,« je povedal. Nato je svoj spomin nanjo sklenil z nekaj preprostimi besedami, ki povedo skoraj vse: »Tako da, no, to je bila Milena.« Ob slovesu od igralke, ki je v skoraj šestih desetletjih ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog, so se na Bohinjski Beli zbrali številni njeni prijatelji, sodelavci in občudovalci.