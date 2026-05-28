Aleksandra po zmagi na Kmetiji razkrila, kaj bo naredila z denarno nagrado: »Želim si ustvariti nekaj svojega ...« (VIDEO)

Po zmagi v letošnji sezoni šova Kmetija je Aleksandra prvič za Slovenske novice spregovorila o tem, kaj namerava storiti z denarno nagrado. Kot pravi, si želi predvsem bolj stabilne prihodnosti in ustvarjanja doma, del denarja pa bo namenila tudi razvoju svoje kmetijske zgodbe.

Aleksandra priznava, da po prihodu iz šova še vedno predeluje vse, kar se ji je zgodilo v zadnjih mesecih, zato z večjimi odločitvami za zdaj še ne hiti. »Nagrado bom za začetek še malo pustila pri miru, da se vse skupaj umiri,« je povedala. Razkrila je, da razmišlja predvsem dolgoročno. Del denarja želi vložiti v ureditev statusa kmetovalke in postopno gradnjo lastne kmetije oziroma doma, ki si ga želi ustvariti v prihodnosti. »Če želiš imeti pravo kmetijo, moraš urediti tudi status kmetovalca. Potem bi denar uporabila za opremo in stvari, ki jih potrebuješ za življenje in delo,« je pojasnila.

Veliko ji pomeni tudi občutek samostojnosti in povezanosti z zemljo, zato si želi življenje v bolj umirjenem okolju, stran od hitrega tempa vsakdana. »Če nimaš vsaj malo zemlje, da bi si nekaj posadil, si hitro revež,« je dejala in dodala, da jo je življenje po Kmetiji še dodatno utrdilo v prepričanju, da si želi ustvariti nekaj svojega.

Po zmagi se ji je življenje sicer precej spremenilo tudi zaradi medijske pozornosti, a priznava, da se na nov način življenja še privaja. »Instagrama in TikToka še nimam, ampak razmišljam tudi o tem,« je povedala v smehu. Kljub veliki zmagi pa Aleksandra ostaja prizemljena in poudarja, da si predvsem želi mirnega življenja ter stabilne prihodnosti.