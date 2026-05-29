Aleksandra razkrila, kaj jo je po prihodu domov najbolj pretreslo: »To je bil šok ...« (VIDEO)

Po zmagi v letošnji sezoni šova Kmetija je Aleksandra za Slovenske novice odkrito spregovorila o svoji poti skozi enega najbolj zahtevnih resničnostnih šovov pri nas. Priznava, da na začetku skoraj nihče ni verjel, da lahko pride tako daleč - morda niti sama ne. »Če pogledam, kdo je bil okoli mene v polfinalu … Igor, Žan, Jan, Franci. Nihče si ni upal nikogar povabiti v areno,« je povedala.

Pravi, da ji je prav podcenjevanje sotekmovalcev na koncu celo koristilo. Ker je niso videli kot največje konkurence, se pogosto niso osredotočali nanjo. »To je bil samo plus. Če si te ne predstavljajo kot konkurenco, se tudi ne bodo spravljali nate,« je priznala. Aleksandra se je v šov prijavila precej spontano, predvsem zato, ker je v tistem obdobju imela čas in si je želela nove izkušnje. Danes pravi, da niti sama ni pričakovala, da bo prišla vse do finala. »Mislila sem, da bom prvi teden v areni in hitro zunaj. Na koncu sem presenetila samo sebe,« je povedala.

Po prihodu nazaj v realno življenje je sledil velik šok. Po skoraj treh mesecih brez telefona, ure in zunanjega sveta je bilo vračanje v vsakdan precej težko. »Kar naenkrat moraš gledati na uro, odgovarjati na klice, spremljati datum … Potrebuješ nekaj časa, da se spet normaliziraš,« je opisala. »Domači niso mogli verjeti, da me tako dolgo ni nazaj. Potem pa je prišlo samo še veselje,« je dejala. Priznava, da se še vedno privaja na medijsko pozornost in svet družbenih omrežij, a hkrati verjame, da ji je Kmetija dala pomembno življenjsko izkušnjo. »Res noro. Šele zdaj vidiš, koliko si sposoben zdržati,« je zaključila.