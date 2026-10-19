Alen Kobilica premagal najtežji izziv: Pojma nisem imel, v kaj se spuščam (FOTO)

Krvavec je minuli konec tedna postal prizorišče enega najzahtevnejših športnih izzivov pri nas. Na priljubljenem gorskem smučišču so prvič pripravili Spartan Trifecta Krvavec, tekmovanje v teku z ovirami, ki je privabilo udeležence iz več kot 30 držav. Organizatorji so napovedovali najtežji slovenski Spartan doslej, zahtevna gorska preizkušnja pa je njihovo napoved tudi upravičila. Tekmovalci so se pomerili na 5-, 10- in 21-kilometrskih trasah, na katerih so jih poleg številnih ovir čakali strmi vzponi, zahtevni spusti in skupno več kot 2000 višinskih metrov.

Dogodek je bil še toliko bolj poseben, ker je Spartan v petih letih prisotnosti v Sloveniji prvič obiskal Krvavec, svoje peto slovensko prizorišče. Kljub naporom so bili tekači nad izkušnjo navdušeni. K dobremu vzdušju so pripomogli prijetno vreme, razgledi in gostoljubje domačinov, številni tuji obiskovalci pa so tekmovanje izkoristili tudi za raziskovanje Slovenije. Posebno pozornost je pritegnil nekdanji maneken in športnik Alen Kobilica, ki je pred leti po neuspešni operaciji izgubil vid. Kot obraz kampanje Spartan Para se je podal na petkilometrsko preizkušnjo z 20 ovirami in jo uspešno premagal ob pomoči Simona Rožnika, pobudnika slovenskih Spartanov.

»Pojma nisem imel, v kaj se spuščam,« je po prihodu v cilj priznal Kobilica in poudaril, da je bila to ena njegovih najzahtevnejših športnih preizkušenj po izgubi vida. Največ težav mu niso povzročale same ovire, temveč neravna podlaga, kamenje in skalovje. Med tekom je celo padel, posebno zahtevne pa so bile plezalne ovire, pri katerih mora tekmovalec med visenjem z rokami loviti naslednje oprimke. »Za človeka, ki ne vidi, je skalovje in kamenje, ki se kruši, velika ovira,« je pojasnil Kobilica. Njegovo sporočilo je bilo jasno: omejitve ne pomenijo nujno konca poti, temveč so lahko začetek novih izzivov.

Na zahtevnem terenu sta morala biti ves čas usklajena. FOTO: ANJA KOSMAČ

Alen Kobilica je zahtevno traso premagoval ob pomoči Simona Rožnika. FOTO: ANJA KOSMAČ

Tudi Rožnik je priznal, da ga je izziv povsem izčrpal. Več kot dve uri je moral zbrano opisovati vsak korak, korenine, veje, prepade in ovire. »Vsa čast, da se je lotil tega izziva in ga tudi premagal,« je dejal. Projekt Spartan Para so podprli Zveza za šport invalidov Slovenije, Zavod Vidim cilj in Loterija Slovenije, ki je prispevala tudi sredstva za startnine paratekmovalcev. Po uspešni premieri na Krvavcu organizatorji že napovedujejo naslednji izziv. Spartan Slovenija se bo 22. in 23. maja 2027 prvič preselil na Kope, kjer bodo športni navdušenci znova preizkušali svoje meje vzdržljivosti, moči in vztrajnosti.