Alenka Bratušek ga le redko pokaže javnosti, tokrat je naredila izjemo: »Lep dan z mojim« (FOTO)

Alenka Bratušek na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz svojega vsakdana, športnih aktivnosti in potovanj, precej redkeje pa javnosti pokaže svoje najbližje. Tokrat je naredila izjemo in objavila fotografijo iz Benetk, kjer je dan preživela v družbi svojega nečaka Leva. »Lep dan z mojim Levom v Benetkah,« je v sredo zapisala ob fotografiji, na kateri sta skupaj uživala v znamenitem italijanskem mestu.

Za fotografijo je tudi žalostna zgodba

Lev je sin njene pokojne mlajše sestre Vesne, ki je januarja 2024 po hudi bolezni umrla v starosti komaj 48 let. Za seboj je pustila takrat 12-letnega sina. Kot smo poročali, je Bratuškova po sestrini smrti na družbenem omrežju objavila pretresljivo poslovilno pismo, v katerem je opisala njuno povezanost in bolečino ob izgubi. Posebej ganljiv del je namenila prav Levu, ki je bil središče sestrinega sveta. »Od leta 2011, ko si ga rodila, se je tvoje življenje vrtelo okoli njega in za njega,« je zapisala pokojni Vesni.

Razkrila je tudi, da je sestro v zadnjih tednih življenja močno skrbelo, kaj bo z njenim sinom. Bratuškova ji je zato dala obljubo, da bodo vsi skupaj skrbeli zanj, z ljubeznijo in mislijo nanjo.

Nekdanja premierka je o izgubi mlajše sestre večkrat javno spregovorila. Decembra lani, ko bi Vesna praznovala 50. rojstni dan, ji je namenila še eno ganljivo sporočilo, v katerem je priznala, kako zelo jo pogreša. Bratuškova ima sicer z možem Mitjo dva otroka, sina Oskarja in hčerko Nušo, ki ju prav tako ne izpostavlja pogosto.

Sledilce je presenetila tudi s fotografijo iz reke

O Bratuškovi smo nazadnje poročali v začetku oktobra, ko je precej prahu dvignila z objavo seznama poslancev, ki so glasovali proti predlogu za znižanje marž trgovcev z naftnimi derivati. Nekdanja ministrica za infrastrukturo je ob tem opozarjala na visoke cene goriv in bila kritična do odločitve državnega zbora.

Precej drugačno plat je pokazala poleti, ko je sledilce presenetila s fotografijo iz reke Kokre, kjer se je ohladila kar zgoraj brez. »Zdaj je pa že tradicija … Je pa treba priznati – Kokra ostaja pošteno mrzla,« je zapisala ob fotografiji. Bratuškova je sicer znana kot velika ljubiteljica gibanja, saj jo lahko pogosto vidimo na kolesu, pohodniških poteh ali smučeh.