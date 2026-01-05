  • Delo d.o.o.
V NOVEM LETU

Alenka Bratušek objavila fotografijo z vrha ob koči, usuli so se komentarji (FOTO)

Ministrica je objavila, kaj je počela na zadnji dan novoletnih počitnic pred prvim delovnim ponedeljkom v novem letu.
Alenka Bratušek v nedeljo obiskala Ljubelj. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
Alenka Bratušek v nedeljo obiskala Ljubelj. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook
N. Č.
 5. 1. 2026 | 09:25
2:43
A+A-

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je zadnji dan novoletnih počitnic izkoristila za užitek v naravi in za nabiranje novih moči pred začetkom zahtevnega leta v novem letu. Kot velika ljubiteljica pohodništva je kljub zimskim razmeram obiskala priljubljen vrh Ljubelj, ki ji že dolgo pomeni nekaj posebnega. Fotografija z rdečimi licmi in nasmehom na obrazu je takoj pritegnila pozornost sledilcev na družbenih omrežjih, kjer je zapisala: »Da bo jutrišnji delovni začetek leta lažji.«

Komentarji sledilcev so bili polni spodbudnih besed in želja, da bi ministrica nabirala nove moči za prihajajoče izzive. »Naberite novih moči za delo naprej in še za en mandat«, »Kako ste pridni, človek mora biti res discipliniran in imeti voljo, da naredi še kaj za svoje telo.«, »Alenka navijam za vas in podpiram vaše predano delo v korist državljanov in držav«.

Poleg pohval in spodbud so se v komentarjih pojavila tudi mnenja, da bi ministrica lahko obiskala še kakšen drug hrib, saj Ljubelj, kot kaže, ni prvič na njeni poti. A nekateri so se strinjali, da ta vrh ponuja vse, kar potrebujemo: »Ljubelj je pa taka luštna pot za zmigati se, pa še spodaj je dovolj parkplaca, da ne iščeš in razbijaš avta.« Kljub temu, da je Ljubelj očitno pogosto na seznamu njenih pohodnih destinacij, se zdi, da ministrica ni naklonjena iskanju novih, manj znanih poti.

Na Ljubelju, kjer se nahaja koča na 1370 metrih nadmorske višine, ni bilo lahko. Cesta je bila delno zasnežena, vendar se je Bratuškova odločila za pohodništvo in uživala v zimskem vzdušju. Kot so zapisali na koči, je bila cesta pol kopna in pol zasnežena, za sankanje ni bila primerna, vendar je bila idealna za uporabo derez.

Pohodništvo ni edini hobi ministrice Bratušek, rada namreč tudi peče. Tako je na zadnji dan starega leta spekla torto in se z njo ter svojim ljubim psom slikala pred domačo smrečico. 

Bratuškova se tako počasi pripravlja na nove izzive in na politično leto, v katerem se bodo začele priprave na parlamentarne volitve. Ob koncu leta je dejala, da je vlada Roberta Goloba za projekte v prometno infrastrukturo namenila rekordnih 7 milijard evrov, v letu, ki je pred nami, pa se bodo zaključili  trije od štirih največjih infrastrukturnih projektov. Kot je napovedala, bo kmalu odprta nova cev predora Karavanke, po drugem tiru se bo prvič zapeljal potniški vlak, ter zaključena bo gradnja železniške postaje v Ljubljani.

 

