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SVOJO LJUBEZENSKO ZGODBO UGLASBILA IN ODPELA

Alenka Gotar in Anže Šuštar sta razkrila svojo ljubezensko zgodbo, k Alenki se je preselil s papirnato vrečko (FOTO)

Na vrtu Ruske dače premiera muzikala Ko se poljubita opera in pop.
Nad izvedbo muzikala je bil navdušen tudi gostitelj večera, prvi gospod države Aleš Musar. FOTOFRAFIJE: Ruska dača

Nad izvedbo muzikala je bil navdušen tudi gostitelj večera, prvi gospod države Aleš Musar. FOTOFRAFIJE: Ruska dača

Anže in Alenka sta se razgalila v predstavi Ko se poljubita opera in pop.

Anže in Alenka sta se razgalila v predstavi Ko se poljubita opera in pop.

Alenka je med nastopom zamenjala več oblek. FOTO: Gordana Stojiljković

Alenka je med nastopom zamenjala več oblek. FOTO: Gordana Stojiljković

Čudovito okolje Ruske dače in muzikal sta navdušila obiskovalce.

Čudovito okolje Ruske dače in muzikal sta navdušila obiskovalce.

Na svet je pokukal Nikolas ...

Na svet je pokukal Nikolas ...

Nad izvedbo muzikala je bil navdušen tudi gostitelj večera, prvi gospod države Aleš Musar. FOTOFRAFIJE: Ruska dača
Anže in Alenka sta se razgalila v predstavi Ko se poljubita opera in pop.
Alenka je med nastopom zamenjala več oblek. FOTO: Gordana Stojiljković
Čudovito okolje Ruske dače in muzikal sta navdušila obiskovalce.
Na svet je pokukal Nikolas ...
Gordana Stojiljković
 3. 6. 2026 | 07:29
4:27
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Nekateri ljudje o svojem življenju spišejo biografijo, operna pevka Alenka Gotar in njen mož Anže Šuštar pa sta svojo ljubezensko zgodbo uglasbila in odpela v čudovitem okolju Ruske dače v Zgornjih Gameljnah pri Alešu Musarju, možu predsednice Nataše Pirc Musar. »Vedela sva, da je najina glasbena komedija fajn predstava, ampak da se bodo ljudje do solz nasmejali in da bodo celo moški jokali od ganjenosti – to pa je preseglo vsa najina pričakovanja. In stoječe ovacije na koncu, to je bilo pa nepredstavljivo in tu sva malo pojokala tudi midva,« je na svojem profilu na Facebooku zapisala Alenka Gotar.

V muzikalu z naslovom Ko se poljubita opera in pop nista le predstavila svoje ljubezenske zgodbe, o kateri smo mislili, da vemo že vse, odkar sta s svojo zvezo zakuhala pravi medijski škandal – Alenka je namreč 17 let starejša od Anžeta.

Anže in Alenka sta se razgalila v predstavi Ko se poljubita opera in pop.
Anže in Alenka sta se razgalila v predstavi Ko se poljubita opera in pop.

Pred Rusko dačo smo naleteli na razgaljenje do gole kože, do kosti. Nemalokrat se je ob njunem glasbenem predvajanju poslušalcem naježila koža, njuni humorni vložki pa so kljub smehu odpirali najintimnejša vprašanja glede odnosov, podirajoč globoko zasidrane stereotipe o različnih stvareh, predvsem pa o starostni razliki, na račun katere Alenka v predstavi pove, da je raje varuška kot negovalka.

Ločitveni papirji

Izvedeli smo, da je bil Anže v Alenko zaljubljen že pri svojih 12 letih, ko je spremljal njen evrovizijski nastop s pesmijo Cvet z juga, ko se je Slovenija prvič uvrstila v finale tekmovanja. Še več, v šolski predstavi jo je celo odigral. Njuni poti sta se križali, ko je že polnoleten prišel k njej na ure petja. In potem se je nekega dne on priselil k njej – samo s papirnato vrečko. In skupaj sta še vedno, čeprav se njegova družina še do danes ni sprijaznila z njuno zvezo, v kateri se jima je pred devetimi leti rodil Nikolas.

Šla sta čez številne ovire, a jih poskušata premagati s humorjem in seveda z glasbo, ki je zagotovo njuna najmočnejša skupna točka. Po letu dni sta se celo razšla, Anže pa je javno pral njuno umazano perilo. A je bila ljubezen kljub temu močnejša.

Alenka je med nastopom zamenjala več oblek. FOTO: Gordana Stojiljković
Alenka je med nastopom zamenjala več oblek. FOTO: Gordana Stojiljković

Preplet dogodkov iz njunega resničnega ljubezenskega življenja spremljajo njune avtorske in tuje skladbe. Alenka je dve leti po rojstvu sina klicala takrat odvetnico, danes predsednico države, Natašo Pirc Musar, naj ji nemudoma pripravi ločitvene papirje, saj se je izkazalo, da je Anže podlegel čarom druge ženske. Odvetnica ji je takrat obljubila, da jih bo pripravila, a naj se z možem najprej dobro pogovorita. In sta se, zakonca sta skupaj še danes. Na odru smo spremljali njuno zaroko, poroko z metanjem šopka med občinstvo, prihod otroka, pa tudi njeno udejstvovanje v politiki.

17 let je starejša od moža.

Od višine se zvrti

Prvič smo slišali tudi njuno najnovejšo skupno stvaritev, priredbo pesmi Od višine se zvrti. Kot nam je zaupala Gotarjeva, je ta pesem zanju »nekaj posebnega iz dveh razlogov. Prvi je ta, da sta nama dala pravice za to skladbo dva največja glasbenika slovenske glasbe, pesem je namreč mojstrovina slovenske kulturne glasbene dediščine. Ko naju je Aleš Klinar prvič slišal, je bil preprosto očaran, Vlado Kreslin pa je bil tudi navdušen. Dejal je, da je ta najina priredba kompliment skladbi Od višine se zvrti. To je zame največji poklon kot glasbenici, pevki.« Drugi razlog, dodaja, pa je samo besedilo.

Čudovito okolje Ruske dače in muzikal sta navdušila obiskovalce.
Čudovito okolje Ruske dače in muzikal sta navdušila obiskovalce.

Bil je trenutek, ko nisva imela denarja niti za čeveljčke za najinega Nikolasa.

»Besedilo govori o močni življenjski modrosti, ki jo lahko človek pridobi samo skozi najhujše preizkušnje. Mirna morja ne delajo izkušenih mornarjev. Jaz sem bila družbeno, medijsko, na človeški ravni in kot ženska povsem degradirana, na dno pa z Anžetom treščila z vso silo, ko naju je družba linčala, ker sem jaz 17 let starejša od njega. Midva nisva začela z ničle, ampak globoko pod ničlo. Bil je trenutek, ko nisva imela denarja niti za čeveljčke za najinega Nikolasa,« pravi avtorica glasbene predstave in dodaja, da je njuna zgodba dokaz, da ljubezen vse premaga.

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Alenka Gotar in Anže Šuštar sta razkrila svojo ljubezensko zgodbo, k Alenki se je preselil s papirnato vrečko (FOTO)