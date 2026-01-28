Alenka Tetičković bo iskala moža

Na oder Siti Teatra BTC prihaja zajeten odmerek dobre volje, komedija Iščem moža, ki bo 6. februarja doživela premiero. Gre za zabavno pripoved o vdovi, ki se s pomočjo tarota in spletnega oglasa poda v lov za »popolnim« možem. Ker so njeni kriteriji nemogoči, njen osamljeni sosed skuje precej nenavaden načrt: svojemu prijatelju naroči, naj se prelevi v vrsto čudaških snubcev, da bi bil sam ob njej videti kot edina prava izbira. Rezultat? Spretno prepletena situacijska komedija, polna preobratov, topline in smeha.

V osrednji vlogi se bo znašla Alenka Tetičkovič, ki jo javnost najbolje pozna kot sestro Franjo iz kultne Naše male klinike ter kot prejemnico Severjeve nagrade in mojstrico, ki suvereno prehaja med dramskimi in lutkovnimi odri. Pridružil se ji bo Aleksandar Rajaković, igralec, ki je z več kot 400 ponovitvami monokomedije Čefurji raus! postavil pravi mejnik na slovenskih odrih, prav tako pa je zaigral v številnih filmih. Tretji član ekipe je Rok Kunaver, ki mu je prepoznavnost prinesla vloga šarmerja Saša v seriji Svingerji, pa tudi lik francoskega vinogradnika Andréja Simonéja v izjemno gledani seriji Usodno vino, dokončno se je uveljavil z vlogo Roberta v seriji Najini mostovi.