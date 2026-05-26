Ali kdo kaj ve? Okradli kitarista Big Foot Mame, škode je za vsaj tisoč evrov

Na dogodek je javnost opozorila televizijska voditeljica in vplivnica Tara Zupančič, ki je na družbenih omrežjih delila poziv za pomoč pri iskanju instrumenta. Ob fotografiji je zapisala, da je bila kitara ukradena, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem izginotju, pa je prosila za informacije. Po objavljenih informacijah naj bi bila kitara pogrešana že od torka.

Zoran Čalić velja za enega bolj prepoznavnih slovenskih kitaristov, širša javnost ga najbolj pozna kot dolgoletnega člana skupine Big Foot Mama, ene najuspešnejših slovenskih zasedb zadnjih desetletij. Čalić s svojim prepoznavnim kitarskim zvokom soustvarja identiteto skupine že vrsto let, zato odtujitev tako dragocene kitare, kot je Zoranov Fender Telecaster, ni kar tako.

Instrument je pogrešan že skoraj cel teden. FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Instrument za glasbenika pomeni veliko več kot le predmet

Kraja glasbila za glasbenike pogosto predstavlja veliko osebno in profesionalno izgubo. Mnogi instrumenti imajo namreč poleg finančne tudi močno sentimentalno vrednost, saj glasbenike spremljajo skozi nastope, snemanja in pomembne življenjske trenutke. Prav zato je objava hitro zaokrožila po družbenih omrežjih, številni oboževalci pa upajo, da se bo kitara čim prej našla.