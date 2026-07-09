Aljoša Bagola iskreno o zakonu z Ivo: »Če ne škripa postelja, škripa v razmerju«

Slovenski oglaševalski guru, predavatelj in pisatelj Aljoša Bagola ter njegova izbranka, gledališka in filmska igralka Iva Krajnc Bagola, te dni praznujeta prav poseben mejnik. Minilo je namreč natanko deset let, odkar sta si dahnila usodni »da«. Ob tej prvi okrogli zakonski obletnici je Aljoša na družbenih omrežjih delil iskren, bister in na trenutke sočen zapis o tem, kaj vse ga je izučilo desetletje zakonskega življenja.

Aljoša, ki je znan po svojem ostrem umu in besednih igrah, je svojih deset zakonskih spoznanj poimenoval kar »dekad(ent)na spoznanja«. V njih se ni izogibal niti najbolj tabuiziranim temam – od denarja in partnerske terapije do dogajanja med rjuhami.

Ljubezen ni le biokemija, odnos je trdo delo!

Kot pravi Bagola, je treba strogo ločiti med zaljubljenostjo in ljubeznijo. »Zaljubljenost je zgolj biokemični ukrep, s katerim nas narava sili v razmnoževanje,« piše brez ovinkarjenja. Prava ljubezen pa po njegovem prinaša varnost in komunikacijo. In prav slednja je ključna, saj od partnerja ne smemo pričakovati, da nam bo bral misli. V svojem prepoznavnem slogu je udaril: »Odnos je trdo delo ... Če smo telepati, smo zgolj tele, ki pati.«

Da v zakonu ne tečeta vedno le med in mleko, sta zakonca Bagola izkusila tudi na lastni koži. Aljoša je javno priznal, da sta v težavnem obdobju obiskala strokovno pomoč: »Z Ivo nama je v težavnem obdobju nekaj obiskov pri terapevtki zelo pomagalo.« Poleg čustvene pa je po njegovem mnenju ključna tudi finančna pismenost. Če poroki odzamemo romantiko, gre namreč za preživetje in skupno načrtovanje. »Ko od poroke prispemo do oporoke, je prav, da smo na kaj ponosni,« svetuje pisatelj, ki opozarja, da sebičnost in 'furanje' lastnega prav uničujeta zvezo.

Boljša komunikacija prinaša boljši odnos, ta pa vodi v boljši seks, pravi Aljoša. FOTO: Instagram, Osebni Arhiv

»Če ne škripa postelja, škripa v razmerju«

Dotaknil se je tudi vzgoje otrok, kjer poudarja, da morata starša najprej odrasti sama, seveda pa ni obšel niti spalnice. Njegova formula za zakonsko posteljo je preprosta: boljša komunikacija prinaša boljši odnos, ta pa vodi v boljši seks. »Če ne škripa postelja, škripa v razmerju,« ugotavlja Bagola.

Za konec pa je vsem, ki se v razmerju počutijo ujete in ne morejo razpreti kril, položil na srce, naj si jih nehajo striči in raje poletijo drugam. Njegov recept za dolgo in srečno ljubezen, ki jo očitno uspešno prakticirata z Ivo, pa se skriva v formatu sedmih besed: dotik, objem, poljub, akcija, meje, igra in novosti.

Zakoncema iskreno čestitamo tudi iz našega uredništva in jima želimo še obilo zaškripanih postelj!