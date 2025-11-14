Allison Sweet Grant predstavila svoj prvenec, prisluhnila ji je tudi Katarina Kresal (FOTO)

Cankarjev dom je v dvorani Alme Karlin gostil več kot navdihujoč pogovor z intelektualcema in mislecema svetovnega kova – Allison Sweet Grant in soprogom Adamom Grantom. Na literarnem srečanju je avtorica spregovorila o nastajanju svojega prvenca, knjige z naslovom I Am the Cage (Jaz sem ujeta), ter o pisanju, navdihnjenem z osebno izkušnjo odraščanja z redko prirojeno telesno posebnostjo in zahtevnim, tudi krutim zdravljenjem v otroštvu. V družbi moderatorke in gosta Adama Granta je pogovor razkrival teme, ki so zaznamovale avtoričino pisanje – od identitete, ranljivosti in poguma do zaupanja, izdaje ter iskanja smisla in svobode po izkušnji telesne in čustvene travme. Prvenec Allison Sweet Grant pripoveduje zgodbo 19-letne Elisabeth, ki se sooča z medicinsko travmo in načinom, kako je ta oblikovala njeno življenje. S pomočjo ganljivih retrospektiv, čudovite poezije in močnega razvoja likov se Elisabeth nauči pogledati preteklosti v oči ter odkrito govoriti o svoji zgodbi in ranah.

Allison Sweet Grant je pisateljica, katere dela so bila objavljena v The New York Times in The Atlantic. Ima dvojni magisterij, ki ga je pridobila na Univerzi v Michiganu. Z možem sta zanimiv in mogočen dvojec; Adam Grant je organizacijski psiholog in profesor na Wharton School Univerze v Pensilvaniji ter avtor šestih svetovno znanih knjig, ki so bile uvrščene na prvo mesto lestvice New York Timesa in prodane v milijonskih nakladah, dve pa sta prevedeni tudi v slovenščino (Premisli še enkrat in Skriti potenciali). Je tudi voditelj priljubljenega podkasta z naslovom ReThinking, v katerem se s priznanimi gosti pogovarja o novih pogledih na delo, razmišljanje in človeški potencial.

Allison Sweet Grant je o svojem navdihujočem prvencu govorila na daljavo, mož Adam Grant pa te dni gostuje v Sloveniji. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Dogodek je skozi osebni zgodbi združil literaturo in psihologijo.

Avtorica je srečanju prisostvovala na daljavo, profesor Adam Grant pa se ga je udeležil osebno, saj te dni gostuje v Sloveniji, med drugim je bil gost posebnega dogodka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dogodek je v znameniti Rdeči predavalnici pritegnil številne študente, strokovnjake in ljubitelje sodobne psihologije dela. V pogovoru, ki ga je vodil doc. dr. Jaka Kukavica, je dr. Grant spregovoril o ustvarjalnosti, vodenju, sodelovanju ter o tem, zakaj je v času hitrih družbenih in poslovnih sprememb ključno, da znamo ponovno premisliti svoja prepričanja. Grant poudarja, da uspeh in napredek ne temeljita na tekmovalnosti, temveč na radodarnosti in pripravljenosti pomagati drugim. Po njegovih besedah »največjo vrednost ustvarimo takrat, ko ostajamo radovedni, odprti in pripravljeni rasti.«