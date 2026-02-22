Aluminijasta eksplozija v Beli hiši: poglejte, kako je Melania zasenčila vse prisotne!

Sinoči je v Beli hiši potekala tradicionalna večerja guvernerjev, večer, na katerem se politična elita sreča v nekoliko bolj sproščenem, a še vedno protokolarnem vzdušju. Kljub temu pa je pozornost zbranih – in predvsem spletne javnosti – znova ukradla prva dama Združenih držav Amerike, Melania Trump. Tokrat je izbrala stajling, ki je v trenutku sprožil val komentarjev in primerjav. Črna srajca modne hiše Dolce & Gabbana je delovala umirjeno in klasično, a jo je kombinirala z metalik hlačami visokega pasu in širšega kroja, izdelanimi iz skoraj »aluminijastega« materiala, ki je odbijal svetlobo bliskavic.

Videz je dopolnila z ujemajočimi se metalik salonarji in izrazitim srebrnim nakitom, kar je celotni kombinaciji dalo futurističen, skoraj gledališki pridih. Medtem ko je Melania drzno stopala pred fotografe, je njen soprog, Donald Trump, ostal zvest preverjeni klasiki in se pojavil v tradicionalnem črnem smokingu, poroča Informer.

Javnost je ostala razdeljena

Melaniine modne izbire že od začetka njenega prvega in drugega mandata v Beli hiši sprožajo burne odzive. Ena najbolj razvpitih epizod se je zgodila junija 2018, ko je med obiskom centra za pridržane migrantske otroke v Teksasu nosila zeleno jakno z napisom »I really don’t care, Do U?«, kar v prevodu pomeni Me res ne briga, tebe?. Fotografije so v nekaj minutah preplavile družbena omrežja in svetovne medije, razprave o primernosti izbire pa so trajale več tednov. Bela hiša je kasneje pojasnila, da naj bi bilo sporočilo namenjeno medijem, a javnost je ostala razdeljena.

Povsem drugačen, a prav tako odmeven trenutek se je zgodil januarja 2017 ob inavguraciji Donalda Trumpa, ko je Melania nosila svetlo moder kostim ameriškega oblikovalca Ralpha Laurena. Elegantna, stroga silhueta in rokavice v istem tonu so mnoge spomnile na slog Jacqueline Kennedy, fotografije pa so nemudoma obšle svet in utrdile njen sloves modne ikone z izrazitim občutkom za vizualno sporočilo.

Tudi ob državnem obisku francoskega predsednika v Washingtonu leta 2018 je pritegnila pozornost z dramatičnim belim klobukom s širokimi krajci, ki je postal vir številnih spletnih memov in modnih analiz.

Pogosto izbira luksuzne evropske modne hiše

Melanija je pred prihodom v Belo hišo zgradila mednarodno manekensko kariero v modnih prestolnicah, kot sta Milano in New York, zato ni presenetljivo, da njeni javni nastopi delujejo premišljeno in vizualno dovršeno. Pogosto izbira luksuzne evropske modne hiše, med katerimi je tudi Dolce & Gabbana, a hkrati posega po ameriških oblikovalcih, s čimer balansira med domačo in mednarodno modno sceno. Tokratne metalik hlače so tako le še en dokaz, da prva dama zavestno posega po kosih, ki izzovejo odziv – bodisi navdušenje bodisi kritiko. In prav v tem je skrivnost njenega vpliva: ne glede na to, ali jo občudujejo ali obsojajo, Melanija Trump vedno poskrbi, da o njenem stajlingu govori ves svet.