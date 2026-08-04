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Alya v zlatih kopalkah tako uživa na jahti: njen Luka prijel za kajon, s Tilnom pa zapela svojo uspešnico (VIDEO)

Alya dopustuje na morju.
Odlično razpoložena za duet. FOTO: Zaslonski Posnetek
Odlično razpoložena za duet. FOTO: Zaslonski Posnetek
N. Č.
 4. 8. 2026 | 20:41
 4. 8. 2026 | 21:00
1:54
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Vedno nasmejana glasbenica Alya je komaj čakala poletne dni, ki jih lahko preživi v družbi svojih najbližjih. 43-letna pevka si je po številnih obveznostih privoščila oddih na morju, utrinke brezskrbnih trenutkov pa je delila tudi s sledilci na družbenih omrežjih. Del dopusta preživlja na manjši jahti s prijatelji. Njihova pot jih je vodila tudi na Korčulo, kjer so obiskali spominski koncert, posvečen legendarnemu dalmatinskemu pevcu Oliverju Dragojeviću. Nato so nadaljevali raziskovanje Jadrana in uživanje v poletnem vzdušju.

Precej pogledov je pritegnila tudi Alyina izbira kopalk. Pevka je blestela v zlatem oziroma šampanjsko obarvanem trikotnem bikiniju, posutem z drobnimi bleščečimi kamenčki. V njeni družbi je tudi Tilen Lotrič, slovenski pevec, ki ga je širša javnost spoznala v šovu Slovenija ima talent, pozneje pa je nase opozoril še s samostojno glasbeno kariero. Prav njun skupni glasbeni trenutek je pritegnil posebno pozornost. Alya in Tilen sta na jahti zapela njeno skladbo Dobro jutro, življenje, ob posnetku pa je bilo jasno, da jim dobre volje ne manjka.

(Oglejte si posnetek petja. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži): 

Na krovu jahte imajo več glasbil, zato se druženje lahko hitro spremeni v pravo malo glasbeno zabavo. Skupaj tako prepevajo, ustvarjajo melodije in morda dobijo navdih tudi za kakšno novo pesem. Ob petju se jim je pridružil še Alyin dolgoletni partner Luka Jošovc, ki je ritem držal na kajonu.

Po počitnicah bo Alya znova zavihala rokave. Spremljali jo bomo v oddaji Slovenija ima talent, kjer sedi na žirantskem stolčku, hkrati pa jo čakajo priprave na novo šolsko leto in delo z učenci glasbene šole. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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počitniceglasbapevkaAlyaTilen Lotrič
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