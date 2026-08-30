Ana Klašnja pokazala svoja stopala: takšni so prsti vrhunske balerine (FOTO)

Na odru je vse videti lahkotno in skoraj brez napora, pogled na stopala profesionalne balerine pa razkrije povsem drugo plat baleta. Ena naših najbolj znanih balerin Ana Klašnja se je po poletnem premoru znova vrnila v baletno dvorano in k vajam. S svojimi sledilci je delila tudi nekaj, kar občinstvu med predstavo običajno ostane skrito, in sicer svoje prste po komaj drugem dnevu treningov na baletnih konicah oziroma »špicah«.

Klašnjeva pa je ob posnetku hudomušno pripomnila, da so »prsti že povsem speštani«. Za profesionalne balerine to ni nič nenavadnega. Ples na konicah prstov je namreč za stopala izjemno zahteven. Teža telesa se med plesom znova in znova prenaša na zelo majhno površino, stopala pa so dolge ure ujeta v trde baletne copate. Posledice so lahko otiščanci, žulji, razdražena koža, občutljivi prsti in poškodovani nohti. Elegantni gibi na odru imajo tako svojo precej manj glamurozno ceno.

Balerina velik del vaj preživi na konicah prstov, zato so stopala vsak dan pod velikimi obremenitvami. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Za njo več kot 20 glavnih vlog

Klašnjeva zelo dobro ve, kaj pomeni življenje na baletnih konicah. Od leta 2001 je stalna članica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, od leta 2015 pa priznana solistka. Nastopala je tudi na številnih baletnih tekmovanjih, v svoji bogati karieri pa je odplesala več kot 20 glavnih vlog v klasičnih baletih. Širše občinstvo jo je dolga leta poznalo tudi kot članico žirije šova Slovenija ima talent, letos pa je med žiranti ne bo.

Da so leta intenzivnega baleta na njenem telesu pustila posledice, je Klašnjeva že odkrito spregovorila. V podkastu Seansa s Tajo je pred časom povedala, da je do 43. leta plesala tako intenzivno, da je bilo njeno telo na koncu povsem izčrpano. »Šepala sem po cesti, zjutraj komaj vstala iz postelje. Sem si rekla: 'Ana, ni vredno,'« je takrat opisala, kako daleč jo je pripeljalo dolgoletno garanje.

Klašnjeva tudi v novi sezoni ostaja del baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, kjer jo uvrščajo med baletne prvake. Katere vloge bo plesala v sezoni 2026/2027, za zdaj še niso razkrili.