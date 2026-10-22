Ana Klašnja postala varuška: »Tudi na balet hodi z mano, zgodila pa se je že manjša nezgoda« (FOTO)

Priljubljena balerina Ana Klašnja zadnje dni na družbenih omrežjih pogosto objavlja prikupne trenutke z majhnim kužkom. Ker je zaradi predstav, vaj in številnih obveznosti veliko zdoma, nas je zanimalo, ali se je njeni družini pridružil nov štirinožni član. Ana nam je razkrila, da si psa res že dolgo želi, vendar bo na svojega morala še nekoliko počakati. Trenutno namreč opravlja prav posebno nalogo, saj postala le pasja varuška.

»Moram povedati, da sem si psa od nekdaj želela in vem, da ga bom imela, ko bom imela več časa. Tale mala čivava, dojenček, je izposojena, ker je družina malo prej odšla na počitnice z letalom,« nam je pojasnila Ana. Gre za komaj štiri mesece starega samčka, ki bo pri njej preživel še približno teden dni. Za začasno varstvo pa se ni odločila le zaradi svoje ljubezni do živali. »Želim si, da bi se tudi moj otrok navadil, kako je skrbeti za nekoga in kako je imeti kužka. Prek živali lahko otroci razvijajo ta občutek,« pravi.

Ana Klašnja bo dva tedna skrbela za komaj štiri mesece starega samčka pasme čivava. FOTO: Zaslonski Posnetek

Z njo hodi celo na balet, doma pa jo je že presenetil

Mali kosmatinec se je očitno že dobro vključil v njen vsakdan. Ker ga Ana še ne upa pustiti samega, jo spremlja skoraj na vsakem koraku. Celo v službo. »Gre z mano na balet, kjer je v garderobi. Zelo je priden, tudi ponoči nič ne joka. Res je zelo priden fant in fino nama je,« nam je zaupala.

A skrb za pasjega mladička prinaša tudi precej obveznosti. Štirinožni malček se še boji hoditi po dežju in stopnicah, zato potrebuje veliko pozornosti. Ana verjame, da bo z odraščanjem lažje, in pravi, da bi tudi svojega psa vzgajala podobno.

Seveda pa ni šlo povsem brez pasjih nevšečnosti. »Se je pa že uspel pokakati na kavč,« nam je z nasmehom povedala Ana. Meni, da se je kužek prestrašil drugega psa in se zaradi strahu ponesrečil. Kljub tej mali nezgodi v pasjem varstvu neizmerno uživa. »Super smo. Še en teden smo skupaj in to je to. Kužki so najboljši!« je navdušeno zaključila balerina, ki je tako vsaj za nekaj časa okusila, kako je živeti s štirinožnim družinskim članom.