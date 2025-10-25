Ana Maria Mitić iskreno: »Za nasmehom se pogosto skriva ... «

Voditeljica, igralka, komičarka in šansonjerka Ana Maria Mitić je svoje sledilce ganila z iskrenim zapisom o resničnosti življenja v svetu blišča.

Na prvi pogled popolna, vedno nasmejana in energična, a v ozadju stoji ženska, ki ve, kaj pomeni delo pod žarometi. Po ločitvi, ki jo je spremenila in okrepila, se je Ana Maria Mitič predstavlja tudi v vlogi šansonjerke, vse pogosteje pa jo lahko videvamo na odrih.

»To je realnost šovbiznisa«

»Kot voditeljica moraš vse potrpeti in priti v službo, ker je od tebe odvisno veliko ljudi in cel dogodek. Tako pač je – to je realnost šovbiznisa,« je zapisala.

Dodala je še iskren opis, ki ga razumejo le tisti, ki so kdaj stali pod reflektorji:

»Za dodelanim videzom se pogosto skriva zamašen nos, neodgovorjeni klici, vdori v zasebnost, boleče noge od ur in ur stanja v petkah, stres v kombinaciji s čakanjem, zaslepljujoče luči … Enkrat te zebe, drugič se potiš – ampak to se ne sme poznati na (sposojeni) obleki. Zato tudi te brisačke pod pazduhami!,« je zapisala v nekoliko šaljivem tonu.

A kljub vsemu priznava, da še vedno rada pride v službo. »Takole ujamem utrinek hvaležnosti med pavzo. Zakaj? Ker smo lahko s pomočjo naše službe tudi dobrodelni,« zapiše.

V začetku decembra bo namreč vodila dobrodelni koncert na Televiziji Slovenija, kjer se bodo pod okriljem RTV Slovenija in Rotary kluba Ljubljana zbrali številni vrhunski glasbeniki, ki bodo skupaj stopili za dober namen.