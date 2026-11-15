Ana navdušila v New Yorku: nekoč smo zanjo navijali v priljubljenem šovu (FOTO)

Pevka in igralka Ana Karneža, ki se je Slovencem vtisnila v spomin s sodelovanjem v šovu Slovenija ima talent, nadaljuje uspešno umetniško pot v Združenih državah Amerike. V četrtek, 12. novembra, je nastopila na newyorški premieri nove koncertne različice muzikala Happy End, ki so ga uprizorili v dvorani Merkin Hall. V predstavi je prevzela vlogo skrivnostne vodje kriminalne tolpe The Fly, ki so jo ustvarjalci prilagodili posebej njenim igralskim in pevskim sposobnostim.

Za umetnico s Ptujske Gore, ki je diplomirala na prestižni newyorški akademiji Juilliard, je nastop še eden od pomembnih dosežkov v mednarodni karieri. Pred dvema letoma je namreč zmagala na uglednem mednarodnem tekmovanju Lotte Lenya, ki ga organizira Fundacija Kurta Weilla in na katerem ocenjujejo tako pevske kot igralske sposobnosti nastopajočih.

Ana Karneža. FOTO: Arhiv

Ni potrebovala avdicije

Karneža je o nastajanju predstave nedavno spregovorila tudi za Štajerski tednik. Kot je razkrila, se je zamisel o sodelovanju z režiserko Mary Birnbaum porodila že pred dvema letoma. Sprva sta načrtovali zgolj eno predstavo v New Yorku, projekt pa je nato prerasel v gostovanja na več prizoriščih. »Zanimivo je, da v tej vlogi nastopam s samimi opernimi pevci, skupaj nas je devet, sama pa nisem operna pevka. V predstavi sicer pojem, a ne opere, vlogo so prilagodili posebej zame,« je povedala. Razkrila je tudi, da ji za vlogo ni bilo treba opraviti avdicije, saj je predstava nastala iz njene želje po sodelovanju z režiserko.

FOTO: Arhiv

Zgodba o kriminalcih, veri in denarju

Pot do uspeha zanjo sicer ni bila vedno preprosta. Karneža, ki je bila prva študentka z gibalno oviranostjo na igralskem programu Juilliarda, je v preteklosti odkrito spregovorila o težavah, s katerimi se srečuje pri iskanju vlog. Kot je pojasnila, ameriška umetniška industrija ni vedno tako odprta, kot bi si človek predstavljal, zlasti do igralcev z invalidnostjo.

Muzikal Happy End je delo skladatelja Kurta Weilla, dramatika Bertolta Brechta in pisateljice Elisabeth Hauptmann. Dogajanje je postavljeno v Chicago, kjer se prepleteta svet kriminalcev in pripadnikov Vojske odrešitve. Skozi nenavadne like in njihove odnose ustvarjalci satirično obravnavajo kapitalizem, religijo in človeške interese. Delo je bilo prvič uprizorjeno leta 1929 v Berlinu, vendar so ga zaradi slabega sprejema hitro umaknili s sporeda. Kljub temu so nekatere njegove skladbe, med njimi Bilbao Song, Mandalay Song in Surabaya Johnny, pozneje postale uspešnice.

Novo angleško različico je dramaturško priredila Kelley Rourke, glasbeno vodstvo pa je prevzel Rob Ainsley, umetniški direktor festivala Glimmerglass. Pri izvedbi so sodelovali tudi glasbeniki jazzovskega programa Manhattan School of Music. Produkcija je nastala v sodelovanju štirih ameriških opernih ustanov, pred newyorško premiero pa je gostovala tudi na drugih prizoriščih v zvezni državi New York in Massachusettsu.

Zanimivo je, da je muzikal leta 1977 doživel tudi broadwajsko uprizoritev, v kateri sta nastopila poznejša hollywoodska zvezdnika Meryl Streep in Christopher Lloyd. Za Karnežo, ki si umetniško kariero gradi daleč od doma, je sodelovanje pri takšnem projektu še ena pomembna stopnička. Njen nastop v New Yorku pa je tudi lep opomnik, da lahko slovenski umetniki s svojim talentom in vztrajnostjo najdejo prostor na uglednih mednarodnih odrih.