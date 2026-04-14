'MOJE TELO'

Ana Petrič: Moje telo je preživelo raka in potem še tumor

Ana ni samo fizično močna, ampak je tudi premagala številne življenjske izzive. Na svoj način sprejela vse, kar ji je življenje prineslo, in je ponosna na svoje telo, kljub vsem težavam, s katerimi se je spopadala.
Ana Petrič. Slovenka leta FOTO: Grega Kališnik
N. Č.
 14. 4. 2026 | 19:47
3:26
A+A-

Ana Petrič, direktorica Doma starejših Vrtojb, je na svojem Facebook profilu delila globok in iskren zapis o svojem telesu, ki je razkril, s čim vse se je v življenju borila. Vse je začelo z obleko, ki si jo je ob svoji jubilejni nagradi podarila in se v njej počutila odlično: »Včeraj je bil en krasen dan. Preživela sem ga v dobri družbi, ob predstavitvi knjige Odvrzi te misli. Pred tem sem si za jubilejno nagrado poklonila obleko. Ko sem jo oblekla, sem se počutila odlično. Zato sem objavila zgodbo in prejela ogromno lepih odzivov. Hvala vam. Nekdo je opazil tudi moje obline,« je uvodoma zapisala. 

Ob tem je razmišljala, kako sprejema svoje telo. »Ob tem sem z nasmehom na obrazu razmišljala, da svoje telo sprejemam točno takšno, kot je, z vsemi »bojnimi« ranami, + in - kilogrami, centimetri. Moje telo je majhno, ampak zmore veliko. Moje telo je vzdržljivo, močno in krhko. Moje telo se rado objema, predvsem z iskrenimi ljudmi.«

Mimogrede je napisala, da je njeno telo preživelo že raka in tumor. »Moje telo ima fizične brazgotine od vseh padcev v otroštvu in psihične brazgotine, ki so jih tudi v odrasli dobi povzročili zlobni ljudje. Moje telo je rodilo dve čudoviti hčerki in leta kasneje doživelo spontan splav. Moje telo je preživelo raka in potem še tumor. Moje telo je bilo v preteklem letu v pred infarktnem stanju, z aritmijami... «

A kot pravi, se je njeno telo naučilo izklopiti in preživeti. »Moje telo se je naučilo izklopiti. Moje telo je preživelo. Moje telo obožuje sončne žarke in morje. Moje telo je rado v družbi mojih najdražjih. Moje telo je najbolj zadovoljno, ko se iz srca smeji, kot včeraj, ko sva z možem sredi kuhinje plesala kar tako, za hec. «

Ana je na svoj način sprejela vse, kar ji je življenje prineslo, in je ponosna na svoje telo, kljub vsem težavam, s katerimi se je spopadala. »Moje telo je zame najbolj primerna lupina, ki je običajno polna energije, ampak se zna tudi umiriti in samo je. Moje telo je samo moje in zame najboljše prav takšno kot je, ker je moje. Zaradi oblin je še bolj po mojem okusu in boljše.«

Pod njenim zapisom so se usuli številni komentarji: »Hvala Ana, ker nas navdihuješ. Nobeden in ničesar ne moreta uničiti tvoje svetlobe. Srečno naprej!«, »Ana, hvala za ta iskren in pogumen zapis. Ostanite še naprej močna, pokončna in – kar je najlepše – človeška.«

Ana Petrič, ki je bila lani prejemnica naziva Slovenka leta 2023, je širokemu občinstvu poznana predvsem zaradi svoje srčnosti do starejše generacije. Kljub temu pa je, kot pravi sama, bila ta izkušnja zanjo precej neprijetna, saj so se nanjo zgrnili številni očitki. 

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
20:08
Novice  |  Slovenija
ZADEVA TRENTA

Tole Janši ne bo všeč: sojenje v zadevi, kjer je že bil oproščen, se vrača na sodišče

Višje sodišče bo presodilo, ali je bila oprostilna sodba okrožnega sodišča pravilna.
14. 4. 2026 | 20:08
19:47
Bulvar  |  Domači trači
'MOJE TELO'

Ana Petrič: Moje telo je preživelo raka in potem še tumor

Ana ni samo fizično močna, ampak je tudi premagala številne življenjske izzive. Na svoj način sprejela vse, kar ji je življenje prineslo, in je ponosna na svoje telo, kljub vsem težavam, s katerimi se je spopadala.
14. 4. 2026 | 19:47
19:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NOVA ŠTUDIJA

Tako zakon vpliva na tveganje za raka

Zakonska zveza prinaša prednosti, kot so boljši dostop do zdravstvenega varstva in močnejša socialna podpora.
14. 4. 2026 | 19:44
19:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA

Umetnik srednjih let aretiran zaradi posilstva: je 19-letnico zlorabljal pod pretvezo poučevanja risanja?

Sumijo ga spolnega nadlegovanja in posilstva mladoletnice, ki ji je, po neuradnih informacijah, nudil inštrukcije.
14. 4. 2026 | 19:37
19:30
Novice  |  Slovenija
IZJAVA O NESODELOVANJU Z JANŠO

Pravnik brutalno iskreno: »Veljavnost Stevanovićeve overjene izjave je ničelna, zanjo ga nihče ne more tožiti!«

V javnosti je pogosta zmota, da je Stevanović svojo izjavo notarsko overil. To ne drži, gre za overitev na upravni enoti, ki zgolj preverja istovetnost podpisa. Pravnik Rajko Pirnat pojasnjuje, kakšna je sploh pravna veljava takega dokumenta.
14. 4. 2026 | 19:30
19:00
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Najpomembnejši ženski zavezniki zdravja (Suzy)

Plahtica je nepogrešljiva rastlina za ženske po 35. letu.
14. 4. 2026 | 19:00

