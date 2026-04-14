Ana Petrič: Moje telo je preživelo raka in potem še tumor

Ana Petrič, direktorica Doma starejših Vrtojb, je na svojem Facebook profilu delila globok in iskren zapis o svojem telesu, ki je razkril, s čim vse se je v življenju borila. Vse je začelo z obleko, ki si jo je ob svoji jubilejni nagradi podarila in se v njej počutila odlično: »Včeraj je bil en krasen dan. Preživela sem ga v dobri družbi, ob predstavitvi knjige Odvrzi te misli. Pred tem sem si za jubilejno nagrado poklonila obleko. Ko sem jo oblekla, sem se počutila odlično. Zato sem objavila zgodbo in prejela ogromno lepih odzivov. Hvala vam. Nekdo je opazil tudi moje obline,« je uvodoma zapisala.

Ob tem je razmišljala, kako sprejema svoje telo. »Ob tem sem z nasmehom na obrazu razmišljala, da svoje telo sprejemam točno takšno, kot je, z vsemi »bojnimi« ranami, + in - kilogrami, centimetri. Moje telo je majhno, ampak zmore veliko. Moje telo je vzdržljivo, močno in krhko. Moje telo se rado objema, predvsem z iskrenimi ljudmi.«

Mimogrede je napisala, da je njeno telo preživelo že raka in tumor. »Moje telo ima fizične brazgotine od vseh padcev v otroštvu in psihične brazgotine, ki so jih tudi v odrasli dobi povzročili zlobni ljudje. Moje telo je rodilo dve čudoviti hčerki in leta kasneje doživelo spontan splav. Moje telo je preživelo raka in potem še tumor. Moje telo je bilo v preteklem letu v pred infarktnem stanju, z aritmijami... «

A kot pravi, se je njeno telo naučilo izklopiti in preživeti. »Moje telo se je naučilo izklopiti. Moje telo je preživelo. Moje telo obožuje sončne žarke in morje. Moje telo je rado v družbi mojih najdražjih. Moje telo je najbolj zadovoljno, ko se iz srca smeji, kot včeraj, ko sva z možem sredi kuhinje plesala kar tako, za hec. «

Ana je na svoj način sprejela vse, kar ji je življenje prineslo, in je ponosna na svoje telo, kljub vsem težavam, s katerimi se je spopadala. »Moje telo je zame najbolj primerna lupina, ki je običajno polna energije, ampak se zna tudi umiriti in samo je. Moje telo je samo moje in zame najboljše prav takšno kot je, ker je moje. Zaradi oblin je še bolj po mojem okusu in boljše.«

Pod njenim zapisom so se usuli številni komentarji: »Hvala Ana, ker nas navdihuješ. Nobeden in ničesar ne moreta uničiti tvoje svetlobe. Srečno naprej!«, »Ana, hvala za ta iskren in pogumen zapis. Ostanite še naprej močna, pokončna in – kar je najlepše – človeška.«

Ana Petrič, ki je bila lani prejemnica naziva Slovenka leta 2023, je širokemu občinstvu poznana predvsem zaradi svoje srčnosti do starejše generacije. Kljub temu pa je, kot pravi sama, bila ta izkušnja zanjo precej neprijetna, saj so se nanjo zgrnili številni očitki.