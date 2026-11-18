Ljubezen pogosto potrka takrat, ko jo najmanj pričakujemo – včasih celo sredi ljubljanske ulice, ko v rokah držiš kos pice in sploh nisi razpoložen za druženje. Prav takšen je bil začetek ljubezenske zgodbe svetovno priznane slovenske kuharske mojstrice Ane Roš, nosilke treh Michelinovih zvezdic iz Hiše Franko, in njenega moža, podjetnika Urbana Stojana.

Vse skupaj se je začelo povsem spontano, z enim samim telefonskim klicem. Ana se je takrat ravno sprehajala po Ljubljani – s kosom pice v roki in, kot se v smehu spominja, vsa razmazana –, ko jo je poklical prijatelj in jo povabil na pijačo. Sprva je vabilo odločno zavračala: »Ne grem na drink,« mu je ponavljala. A se je v njeni glavi oglasila 'Ana, ki ima rada vino' in povabilo je vendarle sprejela.

Globoko zaklepetala in ostala sama

Ko je stopila v lokal, je bil ta pravzaprav že zaprt, za mizo pa je sedela družba petih ljudi. Med njimi je bil tudi Urban. Kar se je zgodilo v nadaljevanju, zveni kot prizor iz romantičnega filma. Medtem ko sta se Ana in Urban zaklepetala, je preostala družba v nekem trenutku izginila – odšli so vsi do zadnjega, onadva pa tega v zanosu pogovora sploh nista opazila. Kmalu sta ugotovila, da bi se njuni poti verjetno prej ali slej prekrižali – prebivala sta namreč le kakšnih petdeset metrov narazen, eden v hotelu, drugi v stanovanju. Na ulici med njima je ravno takrat ulični glasbenik Martin igral na kitaro, Ana in Urban pa sta se prepustila glasbi in pod ljubljanskim nebom plesala vse do petih zjutraj.

Iskrica, ki je preskočila tisto noč, se je razplamtela v nekaj veliko večjega. Že deset dni po tem prvem srečanju sta se vprašala, ali bi se poročila, le tri mesece pozneje pa sta svojo ljubezen tudi uradno okronala s poroko.