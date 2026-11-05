Ana Roš obrnila hrbet prestižni podelitvi nagrad! Razkrila, kaj jo je zmotilo

Slovenska kuharska mojstrica Ana Roš je zavrnila udeležbo na eni najprestižnejših kulinaričnih prireditev na svetu. Zmotilo jo je predvsem to, da pri nagradah vse večjo vlogo igra promocija restavracij, ne le njihova kakovost.

Slovenska kuharska mojstrica Ana Roš, ki s svojo Hišo Franko v Kobaridu že leta navdušuje svetovno kulinarično javnost, je sprejela odmevno odločitev. Skupaj s svojo ekipo se ni udeležila letošnje slovesnosti The World's 50 Best Restaurants, ki je 4. novembra potekala v perujski Limi. O njeni odločitvi so pisali tudi tuji mediji, Roševa pa je članek italijanske avtorice Francesce Cruciani delila na svojem instagram profilu.

Razlog za njeno odločitev ni nezadovoljstvo z uvrstitvijo. Nasprotno, Hiša Franko je letos napredovala z lanskega 69. na 60. mesto. Roševo moti predvsem način delovanja sistema, v katerem po njenem mnenju vse več štejejo prepoznavnost, promocija in udeležba na mednarodnih dogodkih. Restavracije tako veliko časa, denarja in energije namenjajo predstavitvam, novinarskim potovanjem in promocijskim kampanjam.

Ana Roš Foto: Jure Eržen

»Ko prepoznavnost postane valuta ...«

»Dolga leta sem bila ponosna, da sem del lestvice 50 Best. Predvsem na začetku se mi je zdela živahna skupnost in praznovanje odličnosti. V majhno slovensko dolino je pripeljala goste z vsega sveta in mi podarila prijateljstva, ki jih še danes z naklonjenostjo ohranjam. Za vse to sem resnično hvaležna,« je zapisala.

A z leti se je po njenem mnenju marsikaj spremenilo. »Sčasoma pa je uspeh na lestvici postajal vse bolj odvisen od prepoznavnosti znotraj samega sistema. V naši panogi ogromno časa, denarja in energije namenjamo sodelovanju v svetu, ki se vrti okoli nagrad. Od mednarodnih dogodkov in novinarskih potovanj do večerij in promocijskih kampanj,« je opozorila.

Roševa meni, da lahko takšen način delovanja zasenči tisto, kar bi moralo biti v gostinstvu najpomembnejše – delo v restavraciji in zadovoljstvo gostov. »Ko prepoznavnost postane valuta, lahko sposobnost promocije restavracije znotraj tega sistema postane enako pomembna kot delo, ki ga opravljamo v njej. Sama te vire raje vlagam tja, kamor po mojem prepričanju sodijo. V naše goste, našo ekipo, naše pridelovalce in vsakodnevno delo, s katerim izboljšujemo restavracijo.«

Prav zato je sprejela odločitev, ki je pritegnila pozornost kulinarične javnosti. »Zato se niti jaz niti moja ekipa letos ne bomo udeležili slovesnosti v Limi,« je sporočila.

Ana Roš je edina ženska, ki vodi kuhinjo na seznamu 50 najboljših restavracij. Foto: Hiša Franko

Ne gre za kritiko drugih kuharskih mojstrov

Ob tem je poudarila, da njene odločitve ne gre razumeti kot napad na druge udeležence prestižne podelitve. »To ni kritika številnih izjemnih kuharskih mojstrov, restavracij in novinarjev, ki še naprej sodelujejo. Mnogi med njimi so moji dragi prijatelji in njihovo delo globoko spoštujem. Za vse vas bom navijala na daljavo!«

Dodala je še: »Zame gre preprosto za odločitev o tem, kakšno restavracijo želim voditi in kam želim usmerjati našo energijo.«

Roševa je v pogovoru za italijanski Reporter Gourmet razkrila, da je o umiku razmišljala že od podelitve leta 2024 v Las Vegasu. Takrat je o tem govorila tudi s svojo ekipo, a so se sodelavci želeli dogodka udeležiti. Postopoma je dobila občutek, da lestvica vse bolj nagrajuje tudi tiste, ki znajo graditi poznanstva in skrbeti za promocijo. Lanska slovesnost je bila 19. junija v Torinu, vendar iz javno dostopnih podatkov ni mogoče zanesljivo potrditi, ali se je je Roševa osebno udeležila.

Kuharska mojstrica, ki je leta 2017 prejela naziv najboljše kuharske mojstrice na svetu in ima danes tri Michelinove zvezdice, sicer ne zanika pomena prestižnih priznanj. Prav lestvica 50 Best je Hiši Franko pomagala do svetovne prepoznavnosti in v dolino Soče privabila goste z vsega sveta. Toda zdaj želi, kot poudarja, svojo energijo usmeriti predvsem v tisto, kar se dogaja v restavraciji, ne na odrih slavnostnih podelitev.