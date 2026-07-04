Ana Roš ostaja edina med elito: razkrila, zakaj je med Michelinovimi chefi še vedno tako malo žensk

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Hiša Franko z Ano Roš tudi v letu 2026 ostaja v samem vrhu svetovne kulinarike. V najnovejšem vodniku Michelin Guide Slovenia je znova prejela tri Michelinove zvezdice, Ana Roš pa ostaja tudi edina chefinja na čelu slovenske restavracije z najvišjim Michelinovim priznanjem. Letos se z Michelinovimi zvezdicami ponaša deset slovenskih restavracij, ena več kot lani. Ob tem smo prejemnico naziva najboljše šefinje kuhinje na svetu, ki je tudi mama dveh otrok, vprašali, zakaj je med vrhunskimi chefi še vedno tako malo žensk in kaj bi se moralo spremeniti, da bi jih bilo na najvišji ravni več.
»Kuhanje oziroma visoka kulinarika je zelo specifičen poklic, ki od posameznika zahteva, da mu posveti ves svoj čas in energijo. Za ženske, ki so velikokrat hkrati žene, mame in pogosto tudi gospodinje, je zato včasih težko uskladiti vse te vloge ter obenem nameniti dovolj pozornosti ekipi in kuhinji, da lahko ustvarijo zares veličastno zgodbo. Sama verjamem, da je to mogoče, to tudi dokazujem. A kljub temu so to za mnoge ženske izjemno zahtevne odločitve, saj se pogosto znajdejo pred dilemo, ali se bodo bolj posvetile materinstvu ali karieri. In pri tem ne mislim le na gostinstvo, temveč na kariero nasploh.«
»Dokler bomo tudi v našem delu sveta živeli na način, kot živimo danes, bo ženska pogosto v prvi vrsti postavljena v vlogo mame, žene in gospodinje. Posledično njena kariera velikokrat pride na drugo mesto. To je globoko zakoreninjeno v naši družbi, in ali je to prav ali narobe, težko sodim. Dejstvo pa je, da so ženske po naravi tiste, ki pogosto prevzemajo vlogo primarne skrbnice, kar potem logično vodi do tega, da jih primanjkuje na najvišjih položajih. In zopet ponavljam, da to ne velja le za restavracije ali kuhinje, temveč za vse vodstvene položaje.«
»Menim, da bi se morala spremeniti celotna struktura življenja. Na nek način se že spreminja, na drugega pa še ne. Morda bi morali moški začeti na ženske gledati drugače. Če je ženska ambiciozna, motivirana in sposobna, postanejo oni tisti trden steber, ki jo podpira. Namesto ustaljenega pregovora, da za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska, bi lahko začeli verjeti tudi obratno.«
»Mislim, da se Slovenija na tem področju pravzaprav dviga nad evropsko povprečje, morda celo nad svetovnega. Pri nas namreč veliko vrhunskih restavracij vodijo ženske, medtem ko v svetu visoke gastronomije na globalni ravni še vedno pretežno prevladujejo moški.«
»Vprašanje je predvsem v senzibilnosti in estetiki. Senzibilnost pomeni neko vrsto harmonije okusov, ki je včasih lahkotnejša, drugič težja. Ženska in moška estetika sta si sicer različni, vendar danes živimo v svetu, ki je izjemno multikulturen in na nek način tudi multisenzibilen. Zato verjamem, da lahko tako moški kot ženske ustvarjajo izjemno prefinjeno, skoraj hipersenzibilno kulinariko. Po drugi strani imam na primer dobro prijateljico, ki je chefinja in ustvarja izjemno »moško« kuhinjo, takšno, za katero bi sprva pomislili, da jo je ustvaril moški, pa jo v resnici ženska. Zato menim, da razlike med spoloma v tem trenutku na tem področju pravzaprav niso več bistvene, saj je vsak od nas razvil svojo lastno senzibilnost.«
»Mislim, da se ne bi spremenilo nič. Glede na to, kar sem že povedala, je danes percepcija predvsem odraz naše lastne senzibilnosti. Hkrati pa verjamem, da se moramo vsi znati prilagajati času, v katerem živimo. Če želimo ustvarjati in na nek način tudi nagovarjati ljudi, to pomeni, da se moramo nenehno prilagajati in hkrati neprestano učiti.«
Po nekaterih analizah ženske še vedno vodijo le majhen del svetovne Michelinove kulinarike. Restavracij, ki jih usmerjajo chefinje, naj bi bilo okoli šest odstotkov, kar pomeni, da ostajajo v svetu najprestižnejših kuhinj izrazito v manjšini.
Natančnega svetovnega števila ni, saj Michelin ne vodi uradne statistike o spolu glavnih chefov ali lastnikov restavracij. Najpogosteje citirana mednarodna analiza je leta 2022 zajela 2.286 restavracij z Michelinovimi zvezdicami v 16 državah. Pokazala je, da so ženske kot glavne chefinje vodile le 6,04 odstotka teh restavracij, kar pomeni približno 138 restavracij.
Ker se je Michelin od takrat razširil na nove države in ima danes po svetu več kot 3.700 restavracij z vsaj eno Michelinovo zvezdico, bi ob podobnem deležu to pomenilo približno 220 do 230 restavracij, ki jih vodijo ženske. A to ostaja le ocena, saj uradnih globalnih podatkov ni.