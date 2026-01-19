  • Delo d.o.o.
ZAMUDE

Ana Roš sredi renovacije, a restavracija bi morala biti že odprta: odprtje JAZ Poreč se zamika (FOTO)

Na poreški rivi se pripravlja odprtje restavracije JAZ Poreč Ane Roš, kjer dela napredujejo, a je jasno, da se odprtje kljub napovedim zamika.
FOTO: Sn

Nina Čakarić
 19. 1. 2026 | 16:02
A+A-

Chefinja Ana Roš in njena ekipa se pripravljata na odprtje JAZ Poreč, prve restavracije pod njenim imenom zunaj Slovenije. Projekt so bili sicer napovedali za konec leta 2025, vendar natančnega datuma odprtja za zdaj še niso potrdili. Restavracija bo na poreški rivi, s pogledom na otok Sv. Nikola, umeščena pa bo v nekdanji hotel Jadran, kjer bo na voljo 12 sob pod okriljem največje hrvaške turistične družbe Valamar.

JAZ Poreč so predstavili kot »živahno novo kulinarično destinacijo« in nadaljevanje koncepta JAZ Ljubljana, ki je bil odprt leta 2023 kot bolj sproščena, vsakodnevna interpretacija kulinarike Ane Roš. Poudarili so, da se bo poreška različica osredotočila na sezonskost in lokalne dobavitelje istrske obale, koncept pa bo zasnovan po načelu: »JAZ oblikujeta spontanost in ritem — ne formalnost.«

Na lokaciji ob poreški rivi smo opazili, da se renovacija nadaljuje in da dela ne stojijo, čeprav je jasno, da je do konca še nekaj korakov. Kaže, da so glavna instalacijska dela že zaključena, keramika je nameščena, vendar prostor še ni povsem dokončan – ponekod se vidi, da še ni vse pobeljeno in da so posamezni deli še v zaključni fazi. Kljub temu so na stropu že opazni veliki lestenci, šank je v sestavljanju, po prostoru pa je razporejenih precej škatel in opreme, med drugim vrtne stole. V notranjosti je bilo tudi nekaj delavcev, kar kaže, da se ekipa očitno pospešeno pripravlja na odprtje. Bistveno je, da dela napredujejo, čeprav z manjšo zamudo.

Ano Roš smo vprašali za komentar o časovnici odprtja in o kadrovskem delu projekta, vendar odgovora do objave nismo prejeli. Sredi decembra, čeprav je bilo odprtje predvideno na december, so v restavraciji objavili tudi poziv za izkušenega vodjo restavracije za Poreč. V pozivu navajajo, da iščejo osebo z izkušnjami v vodenju strežbe, ekipe in operativnega dela, pri čemer izrecno dodajo, da ne iščejo začetnikov. Prijave so zbirali na elektronskem naslovu. Ali so vodjo našli, nam Roševa ni odgovorila.

Če bo koncept v Poreču podoben ljubljanski različici, potem si lahko že predstavljamo, kaj se bo kuhalo. V JAZ Ljubljana ta teden na meniju ponujajo vitello tonnato (ohlajeno teletino s tunino omako), krokete z jurčki z emulzijo dimljenega jajca in hrenom, bučno juho, krompirjeve njoke z ragujem iz divjačine, piščanca s solato iz jabolk Rosa di Verona, toč n bride s sirom Zemljanka in bukovimi ostrigarji ter pečeno zelje s kvasno kremo in rjavim česnom, za sladico pa bovški kraf in caprese torto.

Restavracija v Poreču bo odprta ves dan; poleg menija za kosilo, pa, tako kot v Ljubljani, napovedujejo tudi zajtrk in večerjo.

Ana Roš je že večkrat poudarila, da je Poreč logično nadaljevanje njene kulinarične poti, saj je Istra vedno imela pomembno vlogo v njeni kuhinji. Kot pravi: »Poletne počitnice sem preživljala v Istri. Tla, morje, sestavine – oblikovali so mene in mojo kuhinjo enako močno kot ljubljanske tržnice in gore doline Soče.« 

V Poreču medtem ni skrivnost, da mnogi na odprtje že nestrpno čakajo – predvsem zato, ker si želijo čim prej okusiti, kaj bo na istrski obali ponudila slovenska kuharska Michelinova mojstrica Ana Roš in njen JAZ.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

Ana RoškulinarikaJaz Porečrestavracija
