Ana Soklič zapustila Slovenijo in uresničila desetletne sanje: »Tega pri nas ne doživiš!« (FOTO)

Slovenska pevka Ana Soklič, ki je Slovenijo leta 2021 zastopala na Evroviziji, je s svojimi sledilci delila veselo novico. »Začetek oktobra sem odpotovala v London z enim samim namenom: dokončati song, ki ga nosim v sebi že deset let,« je zapisala na družbenem omrežju Facebook in razkrila, da je ustvarjala v Troyevem studiu. Nad izkušnjo v britanski prestolnici ni skrivala navdušenja.

»Jesen v Angliji, Troyev studio, pa nedeljska ceremony, energija, kakršne pri nas ne doživiš, ter moja malenkost, končno v pravem studiu, placu, kjer se dela točno tako, kot lahko le sanjaš,« je opisala svoje doživetje. Ob tem je v angleščini hudomušno dodala, da bi se takšnega ustvarjalnega okolja lahko zelo hitro navadila. Pevka, ki slovi po svojem izjemnem vokalu, za zdaj še ni razkrila, kdaj bo nova skladba ugledala luč sveta. Je pa z besedami »Več pa kmalu« namignila, da za svoje poslušalce pripravlja nekaj posebnega. Kot kaže, se je desetletno čakanje vendarle obrestovalo.