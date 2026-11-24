Ana Taks, ki jo je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški, na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz zasebnega življenja, družinske trenutke in misli o partnerskih odnosih. Tokrat je sledilce nagovorila z objavo, v kateri je spregovorila o ljubezni, pozornosti in vrednosti ženske v očeh njenega partnerja. Ob videoposnetku, v katerem prepeva ob glasbeni spremljavi, je zapisala sporočilo, ki bo zagotovo všeč marsikateri ženski. »Pravi moški ne gleda na to, koliko zapravi za svojo žensko, ampak koliko mu pomeni njena sreča,« je poudarila.

Nato je dodala še nekoliko bolj neposredno sporočilo: »Ženska, ki je ljubljena, spoštovana in cenjena, ne zahteva preveč, le našla je moškega, ki pozna njeno vrednost.« Posebej zanimiv je tudi napis na samem videoposnetku. Ana je namreč zapisala: »Moj moški mi je pravkar rekel: Ti nisi predraga, ti si moja najboljša naložba.« Svojo objavo je pospremila še z rdečim srčkom. Zdi se, da je želela s tem sporočiti, da prava ljubezen ni zgolj v besedah, temveč tudi v dejanjih, pozornosti in pripravljenosti, da partnerju polepšamo življenje. Pri tem ni pomembno samo, koliko denarja nekdo nameni za svojo izbranko, ampak predvsem to, ali jo zna ceniti, ji prisluhniti in ji pokazati, da mu veliko pomeni.

Od Sanjskega moškega do družinskega življenja

Ano, ki je bila širši javnosti sprva znana kot Ana Pusovnik, smo spoznali leta 2021 v prvi sezoni resničnostnega šova Sanjski moški, v katerem se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja. Po televizijski izkušnji je nadaljevala gradnjo svoje prepoznavnosti na družbenih omrežjih in postala ena bolj prepoznavnih slovenskih vplivnic. Danes je njeno življenje precej drugačno. S partnerjem Saškom Taksom, s katerim sta si ustvarila družino, ima dva otroka. Sledilcem občasno pokaže tudi družinske utrinke in trenutke iz njunega skupnega življenja.

Ana je v preteklosti že večkrat javno pokazala, da svojega partnerja podpira in da ji veliko pomeni njegova sreča. Tudi tokratna objava je v znamenju ljubezni, medsebojnega spoštovanja in prepričanja, da si ženska zasluži partnerja, ki se zaveda njene vrednosti. Njeno sporočilo pa je mogoče razumeti tudi kot majhen opomnik, da v uspešnem partnerskem odnosu ne bi smelo biti prostora za občutek, da je nekdo preveč zahteven zgolj zato, ker si želi pozornosti, spoštovanja in lepih trenutkov v dvoje.