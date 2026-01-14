Ana Tavčar dala odpoved na RTV Slovenija: to je razlog

Po več letih statusa enega izmed najbolj prepoznavnih obrazov jutranjih programov, Ana Tavčar odhaja z RTV Slovenija. Priljubljena voditeljica je lani nenadoma izginila z malih zaslonov, sedaj pa je končno znano tudi, zakaj - sama je dala odpoved, poroča revija Lady.

Že novembra so številni ugibali, ali je Anino slovo trajno, ali pa se bo morda še vrnila pred kamere. V studiu ni bilo mogoče več videti niti Andreja Hoferja, ki je poleti voditeljsko vlogo prevzel začasno. RTV Slovenija je sicer takrat zagotovila, da »oba ostajata v ekipi Razvedrilnega programa in bosta gotovo tudi v prihodnje soustvarjala oddaje«, a izgleda, da so stvari že decembra spremenile.

Oddaja Dobro jutro je sicer doživela že več sprememb v voditeljskih vrstah – med drugim je pred njo program vodil David Urankar, ki je že predlani prekinil sodelovanje z RTV Slovenija in odšel na Planet TV. Nato so zaradi finančnih rezov odpustili še štiri honorarne voditelje, tudi Boštjana Romiha in Danico Lovenjak. Ana je ostala do konca leta, nato pa odločitev sprejela tudi sama.

Razlog za njeno slovo?

»Utrujenost od zakulisnih igric in napetosti, ki jih prinaša delo na Kolodvorski ulici«. Ana je odpoved napisala sama, vodstvo pa naj bi jo sprejelo brez zadržkov. Kaj točno se dogaja, zaenkrat še ni znano.