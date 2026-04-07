Ana Tavčar razkrila resnico o odhodu z nacionalke, v svoji novi službi pa: Veliko potujem, jem dobro hrano ...

Dolgoletna televizijska voditeljica Ana Tavčar je pred časom šokirala z novico, da po dveh desetletjih zapušča televizijo. Od takrat se je umaknila tudi z družbenih omrežij, njen Instagram, kjer je bila prej zelo aktivna, pa je vse do danes od lanskega maja sameval. Na Instagramu je te dni sporočila le: »Sanje se uresničujejo,« v današnjem ekskluzivnem pogovoru za revijo Ona plus pa je v daljšem pogovoru urednici Sabini Obolnar med drugim zaupala, zakaj je odšla in kje je našla novo življenje.

Po letih na malih zaslonih je priznala, da odločitev ni bila impulzivna, temveč premišljena in osebna. Pri tem ni skrivala razočaranja nad razmerami na RTV Slovenija. Njena vizija in pogled na televizijo se, kot pravi, močno razlikujeta od realnosti, hkrati pa je opozorila tudi na neenakost med zaposlenimi in nepošteno porazdelitev dela ter nagrajevanja.

Danes živi povsem drugače, daleč od televizijskih studiev. Svoje mesto je našla v gospodarstvu, v mednarodnem podjetju z nemško-avstrijskim ozadjem, kjer opravlja dve pomembni funkciji: kot izvršna asistentka direktorja in vodja mednarodnih trgov.

Delo jo je, kot pravi v pogovoru za Ona plus, popolnoma prevzelo. Njeni dnevi so polni komunikacije v nemščini, pa tudi v italijanščini, hrvaščini in angleščini, sodeluje pa z več kot 200 partnerji po svetu. »Delam večinoma od doma, veliko potujem, jem dobro hrano, vidim lepe kraje – in sem ponosna nase, da mi je uspelo,« opisuje svojo novo realnost.

Posebej je omenila, da njenega delodajalca zanima predvsem znanje, delovno okolje je, kot pravi, sodobno, fleksibilno in zahtevno. Kljub temu ima zdaj več časa za svoja najstniška sinova in svoja jutra bogati s telovadbo.

Kljub ostrim kritikam televizije ni nujno odpisala. Priznava, da televizija ostaja njena prva ljubezen, a le pod določenimi pogoji. Zanimala bi jo le televizija, ki deluje spoštljivo, odgovorno in s človeško toplino. V šali pa doda, da bi se morda nekoč vrnila – celo kot direktorica, da bi stvari postavila na svoje mesto.

