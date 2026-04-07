SPREMEMBE

Ana Tavčar razkrila resnico o odhodu z nacionalke, v svoji novi službi pa: Veliko potujem, jem dobro hrano ...

Danes živi povsem drugačno življenje, daleč od televizijskih studiev.
FOTO: Marko Feist, Slovenske novice
N. Č.
 7. 4. 2026 | 09:26
Dolgoletna televizijska voditeljica Ana Tavčar je pred časom šokirala z novico, da po dveh desetletjih zapušča televizijo. Od takrat se je umaknila tudi z družbenih omrežij, njen Instagram, kjer je bila prej zelo aktivna, pa je vse do danes od lanskega maja sameval. Na Instagramu je te dni sporočila le: »Sanje se uresničujejo,« v današnjem ekskluzivnem pogovoru za revijo Ona plus pa je v daljšem pogovoru urednici Sabini Obolnar med drugim zaupala, zakaj je odšla in kje je našla novo življenje.

Po letih na malih zaslonih je priznala, da odločitev ni bila impulzivna, temveč premišljena in osebna. Pri tem ni skrivala razočaranja nad razmerami na RTV Slovenija. Njena vizija in pogled na televizijo se, kot pravi, močno razlikujeta od realnosti, hkrati pa je opozorila tudi na neenakost med zaposlenimi in nepošteno porazdelitev dela ter nagrajevanja.

Danes živi povsem drugače, daleč od televizijskih studiev. Svoje mesto je našla v gospodarstvu, v mednarodnem podjetju z nemško-avstrijskim ozadjem, kjer opravlja dve pomembni funkciji: kot izvršna asistentka direktorja in vodja mednarodnih trgov.

Delo jo je, kot pravi v pogovoru za Ona plus, popolnoma prevzelo. Njeni dnevi so polni komunikacije v nemščini, pa tudi v italijanščini, hrvaščini in angleščini, sodeluje pa z več kot 200 partnerji po svetu. »Delam večinoma od doma, veliko potujem, jem dobro hrano, vidim lepe kraje – in sem ponosna nase, da mi je uspelo,« opisuje svojo novo realnost.

Posebej je omenila, da njenega delodajalca zanima predvsem znanje, delovno okolje je, kot pravi, sodobno, fleksibilno in zahtevno. Kljub temu ima zdaj več časa za svoja najstniška sinova in svoja jutra bogati s telovadbo.

Kljub ostrim kritikam televizije ni nujno odpisala. Priznava, da televizija ostaja njena prva ljubezen, a le pod določenimi pogoji. Zanimala bi jo le televizija, ki deluje spoštljivo, odgovorno in s človeško toplino. V šali pa doda, da bi se morda nekoč vrnila – celo kot direktorica, da bi stvari postavila na svoje mesto.

Več podrobnosti o njeni novi življenjski poti lahko izveste v članku v reviji Ona plus: Ekskluzivno dr. Ana Tavčar: Zdaj sem svobodna

Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
