Ana Tavčar se je takole nastavljala soncu ob bazenu, potem pa prodala nepremičnino (FOTO)

Ana Tavčar, nekdanja televizijska voditeljica, ki smo jo dolgo spremljali na nacionalni televiziji, je zdaj začela novo, vznemirljivo poglavje svoje kariere. Po tem, ko je zapustila svet medijev, se je preusmerila v prestižni svet luksuznih nepremičnin. Njena nova služba ji omogoča fleksibilnost dela od doma ali s plaže, kar je te dni tudi pokazala na družbenih omrežjih. Delila je svojo fotografijo v kopalkah, v katerih uživa ob bazenu nekje v Zadru, kjer se sonči v toplem soncu in se očitno popolnoma sprošča. Zdi se, da je zadovoljna in srečna kot že dolgo ne.

Po objavi fotografije, kako si med delom vzame tudi čas za sproščanje ob bazenu, se je ob koncu dneva pohvalila tudi s poslovnim uspehom, saj je na hrvaški obali prodala luksuzno nepremičnino s prekrasnim pogledom na morje. Ob tem je zapisala: »Dan sem zaključila z ogledom te čudovite nepremičnine in jo prodala. Naj prinese številne srečne, pozorne in hvaležne trenutke novim lastnikom.« To je bil le eden izmed številnih uspehov, ki jih je dosegla v svoji novi karieri, ki je postala njen pravi izziv in vir osebnega zadovoljstva.

Poleg tega pa je delila še nekaj močnih in navdihujočih izjav, ki odražajo njen način razmišljanja. »Bodi ženska, ki naredi druge ženske verjeti vase.« In nadalje: »Ne moreš svojemu življenju dodati več časa. Zato daj času, ki ga imaš, več življenja. Ne samo obstajaj, temveč živi.« Zaključila je še z mislijo, ki jo spremlja v vsakodnevnem delu: »Trdo delo za nekaj, kar nam ni pomembno, imenujemo stres. Trdo delo za nekaj, kar ljubimo, pa je strast.« Ana Tavčar je, kot kaže, po odhodu z nacionalke našla svojo pot v podjetništvu in uživa v vsakem trenutku, ki ji ga prinaša ta novi izziv.