Anamaria Goltes očitno tik pred porodom! Z novo sliko je povedala marsikaj (FOTO)

Anamaria Goltes je na družbenem omrežju Instagram razkrila, da je njena torba, s katero bo šla v porodnišnico, že spakirana in pripravljena. Z objavo je nakazala, da bosta z Luko Dončićem vsak čas dobila drugega otroka. Anamaria bo v porodnišnico odšla v stilu. Torba, ki jo je pokazala, je videti zelo modna, ima pa tudi napis »torba za mamice«.

O tem, da bosta bosta Anamaria in Luka dobila še enega otroka, smo pred tedni ekskluzivno poročali na spletni strani Slovenskih novic. Mlada mamica je bila namreč ujeta v fotografski objektiv. Na slikah je videti, da je imela že takrat lepo zaobljen nosečniški trebušček.

Anamaria Goltes se odpravlja v porodnišnico. FOTO: Anamaria Goltes/zaslonska slika/Instagram

Prvega otroka dobila v tem času leta

Anamaria in Luka sta sicer prvega otroka dobila ravno v tem času. Veselo novico je namreč slovenski košarkarski zvezdnik sporočil 1. decembra pred dvema letoma. V tisti objavi je razkril, da sta dobila hčerko in da ji je ime Gabriela.

