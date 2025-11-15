  • Delo d.o.o.
NARAŠČAJ

Anamaria Goltes očitno tik pred porodom! Z novo sliko je povedala marsikaj (FOTO)

Anamaria Goltes se, sodeč po novi objavi, odpravlja v porodnišnico. Z Luko Dončićem pričakujeta drugega otroka.
Anamaria Goltes in Luka Dončić sta skupaj že vrsto let. FOTO: Instagram/zaslonska slika
Anamaria Goltes in Luka Dončić sta skupaj že vrsto let. FOTO: Instagram/zaslonska slika
A. Ka.
 15. 11. 2025 | 16:08
 15. 11. 2025 | 16:18
1:25
Anamaria Goltes je na družbenem omrežju Instagram razkrila, da je njena torba, s katero bo šla v porodnišnico, že spakirana in pripravljena. Z objavo je nakazala, da bosta z Luko Dončićem vsak čas dobila drugega otroka. Anamaria bo v porodnišnico odšla v stilu. Torba, ki jo je pokazala, je videti zelo modna, ima pa tudi napis »torba za mamice«.

O tem, da bosta bosta Anamaria in Luka dobila še enega otroka, smo pred tedni ekskluzivno poročali na spletni strani Slovenskih novic. Mlada mamica je bila namreč ujeta v fotografski objektiv. Na slikah je videti, da je imela že takrat lepo zaobljen nosečniški trebušček.

Anamaria Goltes se odpravlja v porodnišnico. FOTO: Anamaria Goltes/zaslonska slika/Instagram
Anamaria Goltes se odpravlja v porodnišnico. FOTO: Anamaria Goltes/zaslonska slika/Instagram

Prvega otroka dobila v tem času leta

Anamaria in Luka sta sicer prvega otroka dobila ravno v tem času. Veselo novico je namreč slovenski košarkarski zvezdnik sporočil 1. decembra pred dvema letoma. V tisti objavi je razkril, da sta dobila hčerko in da ji je ime Gabriela.

