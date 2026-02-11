  • Delo d.o.o.
NA BAZENU

Anamaria Goltes odvrgla oblačila in pokazala poporodno postavo (FOTO)

Čudovita zaročenka Luke Dončića je pozirala v ogledalu.
V časih, ko je bila fotomodel, je večkrat pozirala tudi v kopalkah. FOTO: Zlatarna Celje
V časih, ko je bila fotomodel, je večkrat pozirala tudi v kopalkah. FOTO: Zlatarna Celje
P. K.
 11. 2. 2026 | 08:06
 11. 2. 2026 | 10:05
1:07
Anamaria Goltes je obiskala eno od kopališč, ob tem pa je v ogledalu posnela fotografijo ter jo objavila na družabnih omrežjih. Njene čudovite kopalke so vzbudile pozornost pri številnih sledilcih in oboževalcih. Na fotografiji pa lahko vidimo tudi prikupno pričesko, za katero lahko sklepamo, da gre za hčerkico Gabrielo. Spomnimo, nedavno je Anamaria  na svojem Instagramu delila tri do zdaj še nikoli videne družinske fotografije zaročenca Luke Dončića in njunih hčerk Gabriele in Olivie.

FOTO: Instagram
FOTO: Instagram

Vsekakor njene objave velikokrat dvigujejo prah in vzbujajo zanimanje, saj gre za zaročenko najbolj znanega slovenskega košarkarja, ki pa trenutno ne igra za Los Angeles Lakers zaradi poškodbe leve zadnje stegenske mišice (hamstring), ki si jo je poškodoval v zadnji tekmi proti Philadelphia 76ers. Zaradi tega je izpuščal tudi pretekle tekme in bo vsaj začasno odsoten iz ekipe.

