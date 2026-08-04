Anamaria Goltes si je premislila: ne toži več Luke Dončića

Anamaria Goltes je na sodišču v Los Angelesu umaknila zahtevo za določitev preživnine za hčerki Gabrielo in Olivijo, ki jo je vložila proti Luki Dončiću. Kot poroča ameriški medij TMZ, je Goltesova sodnika zaprosila za umik zahteve z namenom, da zadevo rešita sporazumno in v najboljšem interesu njunih otrok.

S tem se je zapletel del sodnega postopka, ki se je v zadnjih mesecih odvijal v ZDA. Dončić je namreč preko svoje odvetniške ekipe pod vodstvom priznane odvetnice Laure Wasser že prej zahteval zavrnitev njene zahteve. Zatrjeval je, da kalifornijsko sodišče nima pravne podlage za odločanje o preživnini in odvetniških stroških, saj otroka živita v Sloveniji. Kot je takrat navedla njegova obramba, si je košarkarski zvezdnik prizadeval, da bi se družina preselila v ZDA, vendar se je Goltesova odločila za življenje v Sloveniji.

Kot smo poročali že v začetku julija, se je Dončić po koncu naporne sezone odločil, da izpusti reprezentančne obveznosti ter poletje posveti hčerkama. Čeprav sta se z Anamario Goltes po desetletju zveze razšla, bosta starševske obveznosti in vprašanje skrbništva urejala v Sloveniji, kjer otroka živita, medtem ko pri reševanju zadeve sodelujeta odvetniški ekipi iz obeh držav.