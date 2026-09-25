Andrej Milutinovič zaročen! Srce mu je ukradla nekdanja partnerka slovenskega glasbenika (FOTO)

Priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič, ki ga gledalci dobro poznajo z malih zaslonov, je očitno doživel enega najlepših trenutkov v zasebnem življenju. Nedavno se je namreč zaročil s partnerico Patricijo Bezenšek, s katero sta že dlje časa srečno zaljubljena. Njuno razmerje pozorno spremljajo tudi sledilci na družbenih omrežjih, saj Andrej fotografije svoje izbranke večkrat objavi na Instagramu. Oba sta velika ljubitelja aktivnega načina življenja, kar se pozna tudi na njunem vsakdanu in izklesani podobi. Novico je razkril Tanji Kocman v oddaji Od težaka do junaka, kjer komentira televizijski šov Življenje na tehtnici. Razkril je tudi, da naj bi se poročila prihodnje leto.

Andreja Milutinoviča so televizijski gledalci pobliže spoznali v oddaji Od težaka do junaka, ki jo je vodila Jasna Kuljaj in v kateri so spremljali dogajanje v resničnostnem šovu The Biggest Loser Slovenije. Gledalce je prepričal s strokovnimi, pogosto pa tudi duhovitimi komentarji. Pozneje je javnost spoznala tudi njegovo partnerico Patricijo Bezenšek, s katero sta skupaj pripravljala oddajo Svetovni prvak s kavča. Manj znano pa je, da je Patricija nekdanja partnerica glasbenika Roka Terkaja, s katerim imata hčerko Taro.

Ostajajo v lepih odnosih

Da med vsemi vladajo lepi odnosi, je pred časom za eno izmed slovenskih revij razkril tudi Trkaj. »Življenjske poti nas ljudi se združujejo in razhajajo in tako je bilo tudi v mojem primeru. Vesel sem, da je Patricija dobila tako čudovitega partnerja. Andrej Milutinovič je res človek na mestu. Dobro se razumemo in se pogosto družimo, celo ključe od njihovega stanovanja imam, če se komu doma kaj zgodi. Ker gojimo dobre prijateljske odnose, to dobro vpliva tudi na hčerko, ki ji ni treba trpeti drame ob razhodu staršev, kar se žal pogosto dogaja. Smo kot nekakšna razširjena družina in tudi božič praznujemo skupaj,« je povedal. Zaročenca tako očitno ne povezuje le ljubezen, ampak tudi trdni in spoštljivi odnosi z najbližjimi, kar njuni zgodbi daje še posebno toplino.