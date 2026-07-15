Andrej Šifrer moral zaradi nenadnega slabega počutja prekiniti koncert: »Še vedno sem na zdravniških preiskavah« (VIDEO)

Slovenski kantavtor Andrej Šifrer je moral v petek zaradi nenadnih zdravstvenih težav predčasno prekiniti koncert, ki je potekal v okviru prireditve Poletje na placu v Šempetru pri Gorici. Le nekaj dni po dogodku je razkril, da vzrok nenadnega slabega počutja za zdaj ostaja neznan.

Šifrerjevo sporočilo je na družbenih omrežjih objavil Klub študentov, mladine in tehnike Šempeter-Vrtojba. V njem je glasbenik opisal, s kakšnimi občutki je prišel na koncert in kako hitro se je večer obrnil v povsem nepričakovano smer. »Z iskreno željo, da bi bil petkov večer čudovit in nepozaben za vse, sem se pripeljal na grajski trg. Ko se je začel polniti, me je navduševalo, koliko starih in novih prijateljev imam v Šempetru pri Gorici,« je zapisal. Toda med nastopom mu je nenadoma postalo slabo, zaradi česar je moral koncert predčasno končati. »Verjemite, da mi je zaradi tega zares težko in neprijetno,« je iskreno zapisal.

Glasbenik je razkril, da odgovora na vprašanje, kaj se je pravzaprav zgodilo, še nima. »Še vedno sem na zdravniških preiskavah, zato tudi sam še ne vem, kaj natančno se je zgodilo. Upam, da bom kmalu spet dobro,« je sporočil. Ob tem se je posebej zahvalil organizatorjem za razumevanje ter vsem obiskovalcem za potrpežljivost, podporo in topel odziv. Dodal je, da človek prav v takšnih trenutkih najbolj začuti, koliko dobrih ljudi ga obdaja.

Občinstvu se bo oddolžil

Čeprav je trenutno njegova največja želja čimprejšnje okrevanje, na obiskovalce koncerta ni pozabil. Obljubil jim je, da bo, ko bo ponovno zdrav, poiskal priložnost, da se jim oddolži. »Pesem je bila vedno moj način, da se zahvalim ljudem, in verjamem, da bo tudi tokrat tako,« je zapisal ter dodal, da se veseli dneva, ko bo znova lahko stopil na oder.

Na svojem profilu na Instagramu je pozneje objavil še kratko sporočilo, v katerem se je zahvalil vsem, ki so mu v zahtevnem trenutku pomagali. Zapisal je, da je bil deležen »nepričakovane vrhunske pomoči«, ob tem pa izrazil hvaležnost za številne spodbudne besede in podporo, ki jo je prejel po prekinitvi koncerta. Oboževalci so mu v komentarjih zaželeli predvsem eno – da si čim prej opomore in se vrne na koncertne odre.