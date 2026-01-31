  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PETDESET LET GLASBE

Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja

Po dvesto pesmih, tisočih nastopov in neštetih zgodbah pojoči Gorenjc vabi na veliko jubilejno praznovanje v Cankarjev dom ter napoveduje dve leti intenzivnih koncertov.
Andrejev »Rendez – Vous« s torto. FOTO: Nada Žgank

Andrejev »Rendez – Vous« s torto. FOTO: Nada Žgank

Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja. FOTO: Promocijski material

Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja. FOTO: Promocijski material

Punk izvajalca in punk ideolog. Kaj med njimi dela Andrej? FOTO: Nada Žgank

Punk izvajalca in punk ideolog. Kaj med njimi dela Andrej? FOTO: Nada Žgank

Med zajtrkom z mediji je Andrej poklical v Anglijo svojega polstoletnega producenta Dave Cookea. FOTO: Nada Žgank

Med zajtrkom z mediji je Andrej poklical v Anglijo svojega polstoletnega producenta Dave Cookea. FOTO: Nada Žgank

Andrejev »Rendez – Vous« s torto. FOTO: Nada Žgank
Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja. FOTO: Promocijski material
Punk izvajalca in punk ideolog. Kaj med njimi dela Andrej? FOTO: Nada Žgank
Med zajtrkom z mediji je Andrej poklical v Anglijo svojega polstoletnega producenta Dave Cookea. FOTO: Nada Žgank
Alma Glumac
 31. 1. 2026 | 09:20
 31. 1. 2026 | 09:33
3:18
A+A-

Pol stoletja neusahljivega studenca, ki nas bogati, nasmeji in pripravi do tega, da se ob njegovih pesmih objamemo in prepevamo, kaže na to, da nas bo v naslednjih dveh letih preplavljal z nezmanjšano močjo. Letos bo minilo prav toliko let, odkar nas je Andrej Šifrer prvič presenetil s svojo bolečino do zobozdravnice in od takrat se ni ustavil. Snemal je v Angliji, na Irskem pa v Ameriki in s potovanja življenja prenesel zgodbe, ki so postale pesmi in pesmi, ki so postale del mnogih zgodb. Po dvesto posnetih pesmih, več kot pet tisoč nastopih in več kot pol milijona prodanih plošč, kaset in zgoščenk, nas pojoči Gorenjc vabi na svoje praznovanje v Cankarjev dom.

Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja. FOTO: Promocijski material
Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja. FOTO: Promocijski material

Natančno leto dni pred vrhuncem praznovanj je zbranim medijem razkril podrobnosti o koncertu, ki bo v četrtek, 28. januarja 2027, v Gallusovi dvorani. Svoje nastope za naslednji dve leti bo zavil v slogan »Pol stoletja pisanja in petja« in prav te dni naslednje leto bo spet norel po Sloveniji s Kranjskim simfoniki, svojimi Angleži in domačimi zvezdniki.

Predstavil prvo pesem iz prihajajočega albuma

Vstopnice za največjo predstavo so že v prodaji. »Zdaj moram biti ustvarjalen in razigran, ko sem še mlad, počival bom na stara leta,« se je pošalil in resneje nadaljeval: »Pesmi, kar čakajo, da privrejo na dan in ne smem biti njihova ovira, saj me »morijo« tudi v nočeh in mi ne dajo spati. Kar pa zadeva nastope, rad razveseljujem ljudi, saj mi s polno mero vračajo in me polnijo. Čeprav sem že krepko zabredel v sedemdeseta, je duša mlada, material pa malo utrujen.«

Na zajtrku »Za medije« nam je predstavil prvo pesem iz prihajajočega albuma, ki si jo boste lahko pretočili iz pričujoče QR kode. Prav neverjetno druščino je zbral Andrej na posnetku »ZAKAJ PA NE?« in presenetil prisotne s himno o združevanju v času, ko vsak vleče na svojo stran in se kar prehitevajo v hujskanju drug na drugega. Šifrer pa predlaga drugo možnost: Zakaj pa ne bi enkrat nekaj: SKUPAJ NAREDIL', SKUPAJ NAREDIL' ROKO SI STISNIL', MOČNEJŠI PAMETNEJŠI SMO, ČE BOMO SE ZMENIL'!

Z njim prepevajo Tomi Meglič (Siddharta), Peter Lovšin (Pankrti), Manca Trampuš in Domen Don Holc s kitaro (Koala Voice), svojo virtuoznost pa prispeva Marko Hatlak s harmoniko. Iz treh različnih generacij in precej različnih glasbenih stilov so znali združiti talente in skupaj oznaniti Sloveniji »dajmo nekaj skupaj naredit'!«

Med zajtrkom z mediji je Andrej poklical v Anglijo svojega polstoletnega producenta Dave Cookea. FOTO: Nada Žgank
Med zajtrkom z mediji je Andrej poklical v Anglijo svojega polstoletnega producenta Dave Cookea. FOTO: Nada Žgank

Z Lovšinom Andrej prijateljuje že 49 let, kar je le leto manj od pol stoletja, in Pero je takoj sprejel ponujeno roko. »Muzkontarji nasploh smo povezovalni ljudje, ker igramo za publiko, in se ne sprašujemo o njenem političnem ali kakršnem koli prepričanju. Andrej je to zelo lepo izrazil.V Sloveniji se znamo povezati ob na primer športnih uspehih, kar sem sam zelo dobro doživel, ko smo naredili himno Slovenija gre naprej. Po letu 2008 pa so se pri nas povečale razprtije, po ekonomski krizi, ki je bila sredi velikega kapitala umetno ustvarjena ravno zato, da bi, po moje, povzročala razpoke. Ljudje v ekonomski stiski so bolj dovzetni za različne razprtije. Takrat se je začela razgradnja slovenske enotnosti, in vsaka dobra gesta, kot je ta pesem, lahko pomaga, da se zavedamo, da smo en narod, ki je šel čez težko zgodovino in obstal. In zato moramo biti bolj hvaležni.«

Punk izvajalca in punk ideolog. Kaj med njimi dela Andrej? FOTO: Nada Žgank
Punk izvajalca in punk ideolog. Kaj med njimi dela Andrej? FOTO: Nada Žgank

Verjamemo, da jih bomo videli tudi na koncertih, saj bo to srčen opomnik, da slovenska pesem še vedno šteje, da ljudje še vedno dihajo z njegovo glasbo in da pol stoletja ustvarjanja ni konec, ampak dokaz, da se vrednote preteklosti prelivajo skozi sedanjost v prihodnost in se nikoli ne postarajo.

Več iz teme

koncertglasbaCankarjev domjubilejAndrej Šifrer
ZADNJE NOVICE
09:20
Bulvar  |  Domači trači
PETDESET LET GLASBE

Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja

Po dvesto pesmih, tisočih nastopov in neštetih zgodbah pojoči Gorenjc vabi na veliko jubilejno praznovanje v Cankarjev dom ter napoveduje dve leti intenzivnih koncertov.
Alma Glumac31. 1. 2026 | 09:20
09:02
Novice  |  Slovenija
PEČEČNIK PO LETU DNI MANDATA ODSTOPIL

SBC: po Pečečnikovi pohvali vladi sledili odstopi vodstva

Po neuradnih podatkih iz SBC izstopilo več kot 100 podjetnikov.
31. 1. 2026 | 09:02
09:00
Bulvar  |  Suzy
POSEBEN DOGODEK

Tina Trstenjak in Petra Majdič: olimpijki združili moči (Suzy)

Dekleti sta se nedavno družili ob posebnem dogodku.
31. 1. 2026 | 09:00
08:49
Novice  |  Slovenija
RAZLIČNI ZNESKI

Kako radodarne so pomurske občine ob rojstvu otroka?

Najmanj v Črenšovcih in Razkrižju, največ v Moravskih Toplicah.
31. 1. 2026 | 08:49
08:41
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Umor iz ljubosumja: kot na pladnju pri romskem naselju Žabjak dal žrtev morilcu (FOTO)

Dejanu Novaku osem let zapora za pomoč pri uboju Bestjana. Mirku Pilingerju - Mikiju zaradi umora in poskusa uboja 30 let zapora.
Aleksander Brudar31. 1. 2026 | 08:41
08:15
Premium
Novice  |  Slovenija
POMOČ BIOENERGETIKA

Osemletni Domen hudo zbolel, po najhujši diagnozi se vrača v šolske klopi

Že leto dni preživlja naporno zdravljenje. Izčrpanemu od kemoterapij mu izjemno dobro dene pomoč bioenergetika.
Oste Bakal31. 1. 2026 | 08:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki