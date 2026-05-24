Znana Slovenka je bila Janševa učiteljica: »Kot otrok mi je hitro začel nagajati ...«

Angelca Likovič, ki so jo v komentatorstvo resničnostnih šovov vedno vabili zato, ker je znala s svojimi ekstremno tradicionalističnimi nagovori hitro razburiti moderno javnost, se že kar nekaj časa ni pojavila na televiziji. Danes šteje že 82 let, od nekdaj pa je znano, da je bila nekoč po poklicu učiteljica. Je strastna zagovornica stranke SDS, h čemer je morda pripomoglo tudi dejstvo, da je bila nekoč razredna učiteljica prvaka Janeza Janše. Njen učenec je bil v prvem razredu, ko je učila v Žalni.

V pogovoru za Radio Robin je pred časom na vprašanje o tem, kakšen je bil Janša kot otrok, precej pohvalno odgovorila. »Zelo je bil mil, tak ubogljiv, miren fantek ... a že takrat je bil zelo bister. Veste, koliko let je to že nazaj. On je meni ena-dva-tri, vse rešil. In potem je začel nagajati,« je ljubeče opisala svojega nekdanjega varovanca. »Zanj sem imela dodatne liste, matematične naloge, da mi je dal mir,« je še povedala Angelca.

Angelca sicer še vedno rada peče, v hiši pa je vedno sveža potica. Pri peki ji pomaga mož in sicer tako, da tolče orehe. »Tista, ki nima moža, da bi ji orehe tolkel, naj si dobi ljubimca,« je povedala voditelju, skratka, izgovora da bi bila slovenska hiša brez potice, ni. Ko pa so jo vprašali, koga bi za svojega ljubimca v tem primeru izbrala sama, pa ni izbrala Janeza - ampak Boruta Pahorja.