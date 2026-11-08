Anja in Gašper iz Love Islanda: »Najprej greva na suši, nato pa se skupaj seliva v Ljubljano« (FOTO)

Anja Širovnik in Gašper Širovnik po koncu Otoka ljubezni Adria že načrtujeta skupno življenje v Ljubljani. Zaljubljenca, ki sta prvo sezono regionalnega resničnostnega šova končala na drugem mestu, sta razkrila, kaj ju čaka po vrnitvi domov.

O selitvi sta se pogovarjala že med bivanjem v vili na Tenerifih. Velenjčanka je takrat še previdno namignila, da bi lahko zaradi Ljubljančana zamenjala kraj bivanja. Oba 28-letnika sta se zavedala, da bo življenje po šovu za njuno zvezo pomemben preizkus: šele zunaj vile bosta videla, kako se ujameta v vsakdanjiku. Kot smo že poročali, sta si pred dnevi želela predvsem noči brez kamer, ko bi lahko bila povsem sama. Zdaj bosta imela priložnost odnos nadaljevati tudi brez nenehnega spremljanja ustvarjalcev oddaje, mi pa bomo zagotovo lahko spremljali, kako daleč ju bo le ta pripeljal.

Veseli se decembra in obiska Londona

Anja je po finalu priznala, da tako visoke uvrstitve nista pričakovala. Čeprav ji največ pomeni njun odnos, jo veseli, da so tudi gledalci v njem prepoznali nekaj resnega. Gašper je bil nad podporo prav tako presenečen, saj je bil na začetku edini slovenski tekmovalec.

FOTO: Love Island

Njuni načrti segajo tudi dlje od prvega skupnega obroka. Anja se veseli decembrskih lučk in obiska adventnega dogajanja, napovedala je tudi obisk sotekmovalcev v Londonu. Med omenjenimi željami so še sprehodi s psi in družinsko kosilo, pri katerem bodo lahko vsi govorili slovensko.

Na spletu so ju pričakali tudi posnetki z umetno inteligenco

Finalisti so v soboto, 7. novembra, pristali na zagrebškem letališču, kjer so jih pričakali najbližji in oboževalci. Anja in Gašper sta bila navdušena nad sprejemom, ob ponovnem vklopu telefonov pa ju je presenetila množica sporočil in komentarjev. Na TikToku sta našla tudi številne posnetke iz šova, med njimi takšne, ustvarjene z umetno inteligenco.

Po tednih v regionalni družbi se morata nekoliko privaditi tudi na materni jezik. »Težko je ponovno govoriti slovensko, ker smo toliko časa govorili srbsko,« je povedal Gašper. Anja je dodala, da v njune slovenske pogovore še vedno zaidejo hrvaške besede.