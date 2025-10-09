Anja iz Poroke na prvi pogled razkrila temno ozadje šova: »Zgodila se je zloraba!«

V šovu Poroka na prvi pogled je počilo, kot smo poročali v torek. Zdaj pa se je na incident odzvala še ena udeleženka, Anja Rijavec, ki je brez dlake na jeziku razkrila, kaj se dogaja za kamerami priljubljenega eksperimenta. Njene besede so močno odmevale, saj je omenila celo zlorabo, ki da jo je doživela Viktorija Santini – Viki.

Anja je v objavi najprej izpostavila, da imajo strokovnjaki, ki spremljajo pare, manj informacij kot gledalci: »Strokovnjaki očitno na točki snemanja niso videli dnevnega življenja parov. In imajo posledično manj informacij kot gledalci. In izpadejo (po mojem mnenju) neinformirani in ZELO SLABO presojajo dogajanje,« je zapisala.

Posebno pretresljiv pa je bil njen naslednji stavek: »Viki se je zgodila zloraba, ki bo imela resne posledice na njeno življenje tudi izven eksperimenta,« pravi in meni, da »se to premalo poudarja«.

Sandi šokiral s priznanjem

Kot smo pisali, je v šovu završalo zaradi Sandija Kojića, ki je bil sprva navdušen nad svojo ženo Viktorijo, nato pa je svoj pogled usmeril proti njeni prijateljici in priči Milki. Med njima so po lastnih besedah že prvo noč, ko je prišel v Ljubljano, preskočile iskre, in končalo se je v postelji.

»Na koncu sem pristal v postelji z njeno prijateljico, njeno pričo,« je Sandiju kar stežka ušlo pred psihoterapevtom Zlatkom Bojanovićem, ki je bil nad priznanjem povsem šokiran.

Ko je moral resnico povedati Viki, ta sprva sploh ni razumela, kaj se dogaja. Namesto izbruha je Sandija objela, ker se ji je zdelo, da »potrebuje objem«. Ko je slišala celotno zgodbo, je presenetila še z enim odzivom — planila je v smeh: »Za trenutek sem se počutila kot v eni španski seriji,« je dejala.

Viki bi pripadal »kak krožnik ob steno«

Anja se je v dolgem zapisu dotaknila tudi svojega odnosa z možem, saj jima je bila očitana prevelika mirnost: »Ker sva nekonfliktna in precej mirna po naravi, naju pikro označijo, da zagotovo skrivava dejstvo, da se kregava oz. da sva sklenila pakt (to se bo impliciralo tudi naprej). Človeka, ki že zelo dobro veva, da življenje ni pravljica fragilnih igric in se po dveh tednih sobivanja – ne kregava? O čem za vraga pa naj bi se kregala?«

Poudarila je, da sta s strokovnjaki do zdaj imela vsega pet minut stika na prvem kavču: »O naju ne vedo ničesar. Prav tako ne o drugih. Pa to nič ne pove o njihovi strokovnosti, da se razumemo. Krasni so. Je samo ... tehnični problem.«

Z ostrino je spregovorila tudi o mejah v odnosih: »Ko je meja presežena, pa ... Ne ostani tiho. Tu občudujem Viki. Bi ji pripadal kak krožnik ob steno. (Ampak ... očitno je dojela, da ni vredno konflikta. Pa še prav je imela).«

Anja je zaključila z mislijo, ki odmeva: »Niso ravno strokovnjaki tu za to, da to v njej potencialno prepoznajo in opozorijo, da je tu potrebna jasna meja, in ne potencialna potuha? Jasna postavitev teže te zlorabe s strani kredibilne osebe mi je močno manjkala. Potrebno bi bilo prepoznavanje obrambnega mehanizma 'žrtve' in razjasnitev, da je 'vredna več'. Ne pa obtožba napačnega odziva.«

