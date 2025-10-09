  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRUTA REALNOST

Anja iz Poroke na prvi pogled razkrila temno ozadje šova: »Zgodila se je zloraba!«

Strokovnjaki, ki spremljajo pare, imajo manj informacij kot gledalci.
Anja Rijavec, 31 let, Col/Ljubljana, formulatorka kozmetike. FOTO: Planet Tv

Anja Rijavec, 31 let, Col/Ljubljana, formulatorka kozmetike. FOTO: Planet Tv

Anja Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

Anja Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Anja Rijavec se je razpisala o dogajanju v šovu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Anja Rijavec se je razpisala o dogajanju v šovu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Anja Rijavec, 31 let, Col/Ljubljana, formulatorka kozmetike. FOTO: Planet Tv
Anja Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Anja Rijavec se je razpisala o dogajanju v šovu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
N. P.
 9. 10. 2025 | 09:45
 9. 10. 2025 | 09:50
3:34
A+A-

V šovu Poroka na prvi pogled je počilo, kot smo poročali v torek. Zdaj pa se je na incident odzvala še ena udeleženka, Anja Rijavec, ki je brez dlake na jeziku razkrila, kaj se dogaja za kamerami priljubljenega eksperimenta. Njene besede so močno odmevale, saj je omenila celo zlorabo, ki da jo je doživela Viktorija Santini – Viki.

image_alt
Šok v Poroki na prvi pogled: tako je Viki reagirala na Sandijevo priznanje

Anja je v objavi najprej izpostavila, da imajo strokovnjaki, ki spremljajo pare, manj informacij kot gledalci: »Strokovnjaki očitno na točki snemanja niso videli dnevnega življenja parov. In imajo posledično manj informacij kot gledalci. In izpadejo (po mojem mnenju) neinformirani in ZELO SLABO presojajo dogajanje,« je zapisala.

Posebno pretresljiv pa je bil njen naslednji stavek: »Viki se je zgodila zloraba, ki bo imela resne posledice na njeno življenje tudi izven eksperimenta,« pravi in meni, da »se to premalo poudarja«.

Sandi šokiral s priznanjem

Kot smo pisali, je v šovu završalo zaradi Sandija Kojića, ki je bil sprva navdušen nad svojo ženo Viktorijo, nato pa je svoj pogled usmeril proti njeni prijateljici in priči Milki. Med njima so po lastnih besedah že prvo noč, ko je prišel v Ljubljano, preskočile iskre, in končalo se je v postelji.

»Na koncu sem pristal v postelji z njeno prijateljico, njeno pričo,« je Sandiju kar stežka ušlo pred psihoterapevtom Zlatkom Bojanovićem, ki je bil nad priznanjem povsem šokiran.

Ko je moral resnico povedati Viki, ta sprva sploh ni razumela, kaj se dogaja. Namesto izbruha je Sandija objela, ker se ji je zdelo, da »potrebuje objem«. Ko je slišala celotno zgodbo, je presenetila še z enim odzivom — planila je v smeh: »Za trenutek sem se počutila kot v eni španski seriji,« je dejala.

Anja Rijavec se je razpisala o dogajanju v šovu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Anja Rijavec se je razpisala o dogajanju v šovu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Zajem Zaslona Instagram
FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Viki bi pripadal »kak krožnik ob steno«

Anja Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Anja Rijavec. FOTO: Osebni Arhiv
Anja se je v dolgem zapisu dotaknila tudi svojega odnosa z možem Denisom, saj jima je bila očitana prevelika mirnost: »Ker sva nekonfliktna in precej mirna po naravi, naju pikro označijo, da zagotovo skrivava dejstvo, da se kregava oz. da sva sklenila pakt (to se bo impliciralo tudi naprej). Človeka, ki že zelo dobro veva, da življenje ni pravljica fragilnih igric in se po dveh tednih sobivanja – ne kregava? O čem za vraga pa naj bi se kregala?« 

Poudarila je, da sta s strokovnjaki do zdaj imela vsega pet minut stika na prvem kavču: »O naju ne vedo ničesar. Prav tako ne o drugih. Pa to nič ne pove o njihovi strokovnosti, da se razumemo. Krasni so. Je samo ... tehnični problem.«

Z ostrino je spregovorila tudi o mejah v odnosih: »Ko je meja presežena, pa ... Ne ostani tiho. Tu občudujem Viki. Bi ji pripadal kak krožnik ob steno. (Ampak ... očitno je dojela, da ni vredno konflikta. Pa še prav je imela).«

Anja je zaključila z mislijo, ki odmeva: »Niso ravno strokovnjaki tu za to, da to v njej potencialno prepoznajo in opozorijo, da je tu potrebna jasna meja, in ne potencialna potuha? Jasna postavitev teže te zlorabe s strani kredibilne osebe mi je močno manjkala. Potrebno bi bilo prepoznavanje obrambnega mehanizma 'žrtve' in razjasnitev, da je 'vredna več'. Ne pa obtožba napačnega odziva.«

Preberite še:

image_alt
Renata iz šova naj bi grozila znanim Slovencem, tarča tudi Špela Grošelj (FOTO)

image_alt
Matic iz slovenskega šova opisal svojo izkušnjo z žensko, ki ni bila pobrita

image_alt
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«

Več iz teme

Poroka na prvi pogledAnja RijavectelevizijazlorabaodnosipartnerstvoljubezenViktorija SantiniSandi Kojić
ZADNJE NOVICE
09:45
Bulvar  |  Domači trači
KRUTA REALNOST

Anja iz Poroke na prvi pogled razkrila temno ozadje šova: »Zgodila se je zloraba!«

Strokovnjaki, ki spremljajo pare, imajo manj informacij kot gledalci.
9. 10. 2025 | 09:45
09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
09:24
Novice  |  Svet
V ITALIJI

Islamska skupnost v šoku! Poglejte, kakšen udarec jim pripravljajo vladajoči

Ukrep je del t. i. zakona proti islamskemu separatizmu, ki vključuje tudi nova pravila glede financiranja mošej.
9. 10. 2025 | 09:24
09:20
Bulvar  |  Domači trači
OBJAVO DELIL Z OBOŽEVALCI

Luka Šulić je moral sprejeti odločitev, ki jo »iskreno obžaluje«

Izjemni glasbenik, ki je svetovno slavo dosegel kot del zasedbe 2Cellos, bi moral nastopiti na Češkem in Slovaškem.
9. 10. 2025 | 09:20
09:10
Bulvar  |  Domači trači
VESELI DAN

Priljubljeni glasbenik dahnil usodni da (FOTO)

Zadnji septembrski četrtek sta se poročila Zoran Cilenšek in Brigita Oven.
Mojca Marot9. 10. 2025 | 09:10
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
NASVET

Zvezdanina modrost: Jezna sem, ker moram brati zgodbe, kot je tvoja (Suzy)

Splavila sem pred tremi meseci, zdaj pa je moj mož izvohal, da je nekaj narobe. Včeraj me je premlatil kot psa.
9. 10. 2025 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki