Anja je presenečenje šova Življenje na tehtnici: ste videli, koliko kilogramov je izgubila

Če spremljate šov Življenje na tehtnici, potem gotovo poznate Anjo (26), ki je od vstopa v oddajo naredila že opazen korak naprej. V šov je vstopila s 102,5 kilograma, na prvem tehtanju je imela 101,2 kilograma, nato pa je tehtnica pokazala 96,8 kilograma. Od začetka tekmovanja je tako izgubila že 5,7 kilograma in dosegla enega svojih prvih ciljev.

A veste, kaj se dogaja z Edinom, ki je prvi zapustil šov Življenje na tehtnici? Poglejte te fotografije ...

V šovu pa tekmovalcev ne spremljajo le s tehtnico. Pri vmesnem merjenju sta trenerja Valerija Slapnik in Andrej Pavličević preverila tudi Anjin obseg trebuha. Merilni trak je pokazal približno 103 centimetre, kar je pokazalo, da se njeno telo spreminja tudi v centimetrih. Anja je bila z rezultatom zadovoljna, trenerja pa sta ob pregledu rezultatov ugotavljala, da tekmovalci sicer izgubljajo centimetre okoli trebuha, čeprav tehtnica pri nekaterih ne kaže takšnega napredka, kot bi ga pričakovala.