Anja je presenečenje šova Življenje na tehtnici: ste videli, koliko kilogramov je izgubila

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Če spremljate šov Življenje na tehtnici, potem gotovo poznate Anjo (26), ki je od vstopa v oddajo naredila že opazen korak naprej. V šov je vstopila s 102,5 kilograma, na prvem tehtanju je imela 101,2 kilograma, nato pa je tehtnica pokazala 96,8 kilograma. Od začetka tekmovanja je tako izgubila že 5,7 kilograma in dosegla enega svojih prvih ciljev.
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V šovu pa tekmovalcev ne spremljajo le s tehtnico. Pri vmesnem merjenju sta trenerja Valerija Slapnik in Andrej Pavličević preverila tudi Anjin obseg trebuha. Merilni trak je pokazal približno 103 centimetre, kar je pokazalo, da se njeno telo spreminja tudi v centimetrih. Anja je bila z rezultatom zadovoljna, trenerja pa sta ob pregledu rezultatov ugotavljala, da tekmovalci sicer izgubljajo centimetre okoli trebuha, čeprav tehtnica pri nekaterih ne kaže takšnega napredka, kot bi ga pričakovala.
Anja prihaja iz Ljubnega in je mama, njena največja motivacija za spremembo pa je prav hčerka. V oddajo se je prijavila sama, saj želi predvsem sebi dokazati, da zmore. Njen cilj ob vstopu je bil izgubiti približno 26 kilogramov in ponovno pridobiti zadovoljstvo s seboj.
Težave s kilogrami so se pri njej začele po porodu. V preteklosti ji je že uspelo izgubiti 17 kilogramov, vendar so se ti pozneje vrnili. Takrat je skoraj vsak dan obiskovala fitnes, sčasoma pa ji je zmanjkalo motivacije. Danes ji ob strani stojijo partner, hčerka, prijatelji in družina. Zase pravi, da je sicer tiha in sramežljiva, vendar tudi trmasta in tekmovalna.